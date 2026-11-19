A través de la resolución 16/2026, el interventor Judicial del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, Federico Prieto, resolvió que las elecciones internas del PJ Jujuy se realicen el próximo domingo 6 de diciembre, de 8 a 18, en todo el territorio provincial.

La decisión se da luego de “tener presente la resolución del 17 de noviembre de 2026 del Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy, la Resolución Nº 27/2026 de la Junta Electoral y el cronograma electoral readecuado que ella fija”.

En este sentido se decidió “adoptar el cronograma electoral readecuado, y modificar en consecuencia el art. 1° de la Resolución Nº 2/2026, en cuanto a la fecha del acto electoral, y su art. 3°, en cuanto a las etapas pendientes, quedando fijado el acto electoral para el domingo 6 de diciembre de 2026, de 8 a 18 hs., en el territorio de la provincia de Jujuy. Se mantiene sin modificación lo demás dispuesto en dicha resolución”

En el artículo 3 de dicha resolución, se deja establecido además que “la Junta Electoral mantiene sus facultades propias en la organización y ejecución del proceso electoral”.

Cronograma Electoral Luego de la oficialización de las Listas N°2 "Celeste y Blanca" y la Lista N°10 Generación Valiente, la Junta Electoral del Partido Justcialista de Jujuy resolvió, a través de la resolución 27/2026, el Cronograma Electoral readecuado para las internas en el PJ . El mismo quedó definido de la siguiente manera: Miércoles 8 de noviembre: Dictado y publicación del cronograma readecuado y de las listas oficializadas: Lista Nº 2 "Celeste y Blanca" (oficializada por sentencia del Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy) y Lista Nº 10 "Generación Valiente" (oficializada por la Junta Electoral).

Jueves 19 de noviembre: Presentación de modelos de boletas (hasta esa fecha). Audiencia de boleta: control formal y material y observaciones.

Martes 24 de noviembre: Audiencia de Boletas y Subsanación de observaciones y aprobación de boletas.

Miércoles 25 de noviembre: Vencimiento del plazo de entrega de boletas por cada lista.

Del 24 de noviembre al 5 de diciembre: Organización operativa del acto electoral; determinación de establecimientos y mesas; designación y notificación de autoridades de mesa; acreditación de fiscales; capacitación de autoridades de mesa.

Viernes 4 y sábado 5 de diciembre: Preparación, entrega y/o distribución de urnas, padrones, boletas, actas y demás material electoral. Instalación de urnas y material en los locales de votación.

Domingo 6 de diciembre: Acto electoral. Mesas constituidas de 8 hs. a 18 hs. Escrutinio provisorio.

Jueves 10 de diciembre: Escrutinio definitivo a cargo de la Junta Electoral.

Viernes 11 de diciembre: Proclamación de autoridades electas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.