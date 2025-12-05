Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas: dónde y cuándo

Interrupción programa de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Con el objetivo de elevar la calidad del servicio de luz, EJESA informó que se llevarán adelante tareas programadas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución eléctrica en San Salvador de Jujuy y San Antonio.

Para los trabajos será necesario realizar una interrupción programada del suministro. El domingo 7 de diciembre en San Salvador de Jujuy en el barrio Castañeda, en avenida Irigoyen entre calles Rondeau y Junín y zonas aledañas. Será de 8 a 14:00 horas aproximadamente.

También en R. de Río Grande: Lote Emilio, Lote Barro Negro y zonas aledañas. En el horario estimado de 8:30 a 14, aproximadamente. Para despejar dudas, los usuarios podrán comunicarse a través de los canales oficiales de atención disponibles las 24 horas:

Mientras que el martes 9 de diciembre será en San Antonio en La Almona, Loteo Las Capillas, Loteo Yayo Martínez, Loteo Bellomo, Loteo Eco Parque y zonas aledañas. El horario estimado es de 9 a 14 horas aproximadamente.

