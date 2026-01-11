domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 10:18
Servicio.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Hoy se llevarán adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Lee además
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy
interrupcion programada de energia electrica para este domingo 14 de diciembre
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica para este domingo 14 de diciembre

Según detalló Ejesa, el corte de suministro está previsto para el domingo 11/01, en el horario aproximado de 8 a 13 horas, y afectará a vecinos de San Salvador de Jujuy, puntualmente en el barrio Gorriti y zonas aledañas.

El área comprendida incluye el sector delimitado por avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery y Dorrego, además de calles cercanas. Desde la empresa aclararon que los horarios pueden modificarse en función de las condiciones climáticas o del avance de las tareas.

image

Las tareas forman parte de un plan de mejoras programadas que requieren la interrupción del servicio para garantizar la seguridad del personal y de los usuarios durante los trabajos.

Mejoras programadas en el Barrio Gorriti

  • Fecha: 11 de Enero de 2026
  • Zona: Barrio Gorriti (Sector delimitado por avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery y Dorrego, además de calles cercanas).
  • Horario: aproximado de 8 a 13

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Interrupción programada de energía eléctrica para este domingo 14 de diciembre

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá

Este viernes habrá una interrupción programada de luz en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
temporada de verano 2026: cuales son las tres frutas mas baratas en los mercados de jujuy
Economía.

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Jujuy.

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos video
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Octavio Bianchi firmó  y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel