Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La empresa EJESA informó que hoy domingo 11 de enero se llevará a cabo una interrupción programada del servicio en un sector de la capital jujeña, debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red eléctrica.

Según detalló Ejesa, el corte de suministro está previsto para el domingo 11/01, en el horario aproximado de 8 a 13 horas, y afectará a vecinos de San Salvador de Jujuy, puntualmente en el barrio Gorriti y zonas aledañas.

El área comprendida incluye el sector delimitado por avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery y Dorrego, además de calles cercanas. Desde la empresa aclararon que los horarios pueden modificarse en función de las condiciones climáticas o del avance de las tareas.

image Las tareas forman parte de un plan de mejoras programadas que requieren la interrupción del servicio para garantizar la seguridad del personal y de los usuarios durante los trabajos. Mejoras programadas en el Barrio Gorriti Fecha: 11 de Enero de 2026

11 de Enero de 2026 Zona: Barrio Gorriti (Sector delimitado por avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery y Dorrego, además de calles cercanas).

Barrio Gorriti (Sector delimitado por avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery y Dorrego, además de calles cercanas). Horario: aproximado de 8 a 13

