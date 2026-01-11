Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Según detalló Ejesa, el corte de suministro está previsto para el domingo 11/01, en el horario aproximado de 8 a 13 horas, y afectará a vecinos de San Salvador de Jujuy, puntualmente en el barrio Gorriti y zonas aledañas.
El área comprendida incluye el sector delimitado por avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery y Dorrego, además de calles cercanas. Desde la empresa aclararon que los horarios pueden modificarse en función de las condiciones climáticas o del avance de las tareas.
Las tareas forman parte de un plan de mejoras programadas que requieren la interrupción del servicio para garantizar la seguridad del personal y de los usuarios durante los trabajos.
Mejoras programadas en el Barrio Gorriti
Fecha: 11 de Enero de 2026
Zona: Barrio Gorriti (Sector delimitado por avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery y Dorrego, además de calles cercanas).