Este viernes habrá una interrupción programada de luz en San Salvador de Jujuy

EJESA anunció un corte programado de energía para este viernes 19 de diciembre en diferentes sectores del centro capitalino. La interrupción será durante la madrugada y responde a trabajos de mantenimiento y renovación de la red eléctrica.

La empresa distribuidora de energía eléctrica EJESA informó que este viernes 19 de diciembre, entre las 00:00 y las 05:00, se realizará una interrupción programada del servicio en San Salvador de Jujuy, específicamente en el barrio Centro, abarcando calles R. de Velazco, Belgrano, Lamadrid, Av. 19 de Abril y zonas aledañas.

Trabajos de mejora en la red eléctrica Según comunicó la empresa, las tareas forman parte del plan de renovación de cámaras subterráneas y reemplazo de equipos de media tensión, fundamentales para maniobras, seccionamiento, protección y alimentación de distintos tramos de la red. Estas obras buscan mejorar la seguridad operativa y optimizar la calidad del servicio eléctrico en una zona de alta demanda.

