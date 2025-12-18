jueves 18 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de diciembre de 2025 - 20:13
EJESA.

Este viernes habrá una interrupción programada de luz en San Salvador de Jujuy

Los trabajos se realizarán durante la madrugada en el barrio Centro y zonas aledañas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Airesapareció en Jujuy (Foto ilustrativa)
Investigación.

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy
Desde el lunes los motociclistas sin casco no podrán cruzar los puentes video
Advertencia.

Desde el lunes los motociclistas sin casco no podrán cruzar los puentes

La empresa distribuidora de energía eléctrica EJESA informó que este viernes 19 de diciembre, entre las 00:00 y las 05:00, se realizará una interrupción programada del servicio en San Salvador de Jujuy, específicamente en el barrio Centro, abarcando calles R. de Velazco, Belgrano, Lamadrid, Av. 19 de Abril y zonas aledañas.

image

Trabajos de mejora en la red eléctrica

Según comunicó la empresa, las tareas forman parte del plan de renovación de cámaras subterráneas y reemplazo de equipos de media tensión, fundamentales para maniobras, seccionamiento, protección y alimentación de distintos tramos de la red.

Estas obras buscan mejorar la seguridad operativa y optimizar la calidad del servicio eléctrico en una zona de alta demanda.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy

Desde el lunes los motociclistas sin casco no podrán cruzar los puentes

El Ascensor Urbano 2 cierra por dos días en San Salvador Jujuy: cuándo será

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Cómo será la recolección de residuos por el Día del Camionero en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC. video
Atención.

Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Paraguas en mano.

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC. video
Atención.

Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

Anuario Escolar 2026 en Jujuy.
Educación.

Anuario escolar 2026 en Jujuy: todas las fechas del ciclo lectivo

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.  
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Violenta pelea a la salida de un boliche en Salta video
Sociedad.

Violenta pelea a la salida de un boliche en Salta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel