Jubilados pueden acceder al 50 % de descuento en la tasa de recolección de residuos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció una ampliación del Plan de Pago Anticipado 2026, que introduce un beneficio para que jubilados y pensionados puedan acceder a un 50 % de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos en la vía pública si cumplen con los requisitos establecidos por la Dirección de Rentas.

Este beneficio, inexistente en años anteriores , forma parte de una serie de incentivos diseñados para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales y aliviar la carga económica de la población pasiva. La medida estará vigente hasta el 6 de marzo de 2026 , ofreciendo un alivio concreto a quienes cuentan con ingresos fijos.

Para poder acceder a este descuento del 50 % , los interesados deben cumplir con requisitos específicos:

Una vez reunida la documentación, el trámite se realiza ante las oficinas de Rentas , donde se analizará cada caso para su registro en el sistema.

Rentas Municipalidad.jpg Desde el lunes 16 de enero se podrá pagar impuestos municipales con hasta 35% de descuentos sumando beneficios.

Descuentos en pagos anticipados

Además del beneficio para jubilados, el plan incluye otros descuentos para el pago anticipado de tasas e impuestos municipales:

hasta 30 % en el Impuesto Automotor

20 % en la tasa de recolección de residuos para el resto de los contribuyentes.

A estos descuentos se suman beneficios adicionales de hasta 10 % por buen contribuyente y 5 % extra si se abona a través del sitio web oficial de Rentas.

La iniciativa también contempla la facilidad de pago mediante tarjetas de crédito, con opciones de financiación sin interés con Banco Macro (hasta seis cuotas) y con Tarjeta Naranja o Banco Hipotecario (hasta cinco cuotas), lo que busca promover el acceso a los beneficios sin generar presión financiera inmediata a los contribuyentes.

Los interesados pueden efectuar sus pagos en diversas bocas de cobro municipales, con horarios extendidos para facilitar la atención, o utilizar las herramientas digitales disponibles, lo que permite cumplir con el pago anticipado sin necesidad de trasladarse.

Bocas de cobro y horarios de atención

Horario de 7 a 18 hs

Edificio Rentas – Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1328

Edificio Dr. Raúl Alfonsín (Central) – Av. El Éxodo N 215

Delegación de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1999

Cementerio El Salvador – Av. Italia s/n

Horario de 7 a 13 hs y de 15 a 21 hs

Mercado de Concentración y Abasto – Av. Almirante Brown N 360

Horario de 8 a 13 hs y de 14 a 19 hs

Dirección de Tránsito y Juzgado (Edificio 9 de Julio) – Av. 9 de Julio esq. Espora

Horario de 8 a 14 hs

Centro Deportivo Municipal N 1 – Parque San Martín, Av. España

Mercado Santa Rosa, Napoleón Soto 178

Horario de 7 a 13 hs

Mercado Santa Rosa – Napoleón A. Soto N 178

Horario de 8 a 13.30 y de 16 a 21hs