Jubilados pueden acceder al 50 % de descuento en la tasa de recolección de residuos

Por primera vez se implementará este beneficio para los jubilados
Este beneficio, inexistente en años anteriores, forma parte de una serie de incentivos diseñados para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales y aliviar la carga económica de la población pasiva. La medida estará vigente hasta el 6 de marzo de 2026, ofreciendo un alivio concreto a quienes cuentan con ingresos fijos.
¿Cómo acceder a este beneficio?
Para poder acceder a este descuento del 50 %, los interesados deben cumplir con requisitos específicos:
tener una única propiedad,
presentar certificado de residencia y convivencia,
acreditar su condición de jubilado o pensionado mediante la constancia de jubilación o recibo de haberes.
Una vez reunida la documentación, el trámite se realiza ante las oficinas de Rentas, donde se analizará cada caso para su registro en el sistema.
Descuentos en pagos anticipados
Además del beneficio para jubilados, el plan incluye otros descuentos para el pago anticipado de tasas e impuestos municipales:
hasta 30 % en el Impuesto Automotor
20 % en la tasa de recolección de residuos para el resto de los contribuyentes.
A estos descuentos se suman beneficios adicionales de hasta 10 % por buen contribuyente y 5 % extra si se abona a través del sitio web oficial de Rentas.
La iniciativa también contempla la facilidad de pago mediante tarjetas de crédito, con opciones de financiación sin interés con Banco Macro (hasta seis cuotas) y con Tarjeta Naranja o Banco Hipotecario (hasta cinco cuotas), lo que busca promover el acceso a los beneficios sin generar presión financiera inmediata a los contribuyentes.
Los interesados pueden efectuar sus pagos en diversas bocas de cobro municipales, con horarios extendidos para facilitar la atención, o utilizar las herramientas digitales disponibles, lo que permite cumplir con el pago anticipado sin necesidad de trasladarse.
Bocas de cobro y horarios de atención
Horario de 7 a 18 hs
Edificio Rentas – Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1328
Edificio Dr. Raúl Alfonsín (Central) – Av. El Éxodo N 215
Delegación de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1999
Cementerio El Salvador – Av. Italia s/n
Horario de 7 a 13 hs y de 15 a 21 hs
Mercado de Concentración y Abasto – Av. Almirante Brown N 360
Horario de 8 a 13 hs y de 14 a 19 hs
Dirección de Tránsito y Juzgado (Edificio 9 de Julio) – Av. 9 de Julio esq. Espora
Horario de 8 a 14 hs
Centro Deportivo Municipal N 1 – Parque San Martín, Av. España
Mercado Santa Rosa, Napoleón Soto 178
Horario de 7 a 13 hs
Mercado Santa Rosa – Napoleón A. Soto N 178
Horario de 8 a 13.30 y de 16 a 21hs
Mercado Central 6 de Agosto, Alvear esquina Balcarce.