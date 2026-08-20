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20 de agosto de 2026 - 16:27
Orgullo.

Jujeños brillaron en Córdoba y se consagraron campeones nacionales de danzas tradicionales

Los jóvenes bailarines jujeños lograron el primer puesto en una competencia realizada en La Falda, Córdoba, entre el 12 y el 16 de agosto.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujeños brillaron en Córdoba y se consagraron campeones nacionales danzas tradicionales

Jujeños brillaron en Córdoba y se consagraron campeones nacionales danzas tradicionales

Camila Luján Ramos y Juan Ignacio Arancibia se consagraron campeones nacionales de danzas tradicionales en una competencia desarrollada entre el 12 y el 16 de agosto en La Falda, Córdoba. La pareja representó a Jujuy y logró imponerse en una final que reunió a seis duplas clasificadas.

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El certamen comenzó con una instancia clasificatoria en la que participaron alrededor de 40 parejas. Según explicó Juan Ignacio, cada provincia estuvo representada por dos duplas y solo seis lograron avanzar a la definición. “Cada escenario que pisamos es una experiencia muy linda. En la clasificación bailamos una cueca y después pasamos a la final del domingo, donde hicimos un taquirari con vestimenta de colla del valle”, contó.

Una final disputada en Córdoba

Juan Ignacio destacó el nivel de la competencia y aseguró que el resultado llegó después de una definición muy pareja. “Fue una final muy peleada, todos bailaron hermoso. En la primera instancia éramos 40 parejas y después en la final pasaron seis”, señaló.

Para ambos, el título significó la recompensa a meses de preparación y a una rutina que deben combinar con la escuela y otras actividades deportivas. Juan Ignacio cursa la secundaria por la tarde y también practica vóley. Los martes y jueves, después de terminar sus otras actividades, dedica varias horas a los ensayos de folklore.

“Salgo de la escuela y los días que tengo folklore voy un rato a deporte porque también hago vóley. Después, a las ocho y cuarto, me estoy yendo a ensayar hasta las diez y media”, relató. Su vínculo con las danzas tradicionales comenzó a los seis años. Antes practicaba fútbol, pero encontró en el folklore la actividad que realmente lo apasionaba gracias a la influencia de su hermano. “Mi hermano iba a folklore y yo probé para ver. Ahora es lo que más me gusta”, expresó.

Camila Ramos y una pasión que creció con los años

Camila también combina sus estudios primarios, el vóley y los ensayos de danza. Recordó que fueron sus padres quienes la impulsaron a acercarse al folklore y que, con el tiempo, fue perdiendo el temor a participar en competencias. “Mis padres fueron los que me dieron la idea de tener este arte en mi vida. La primera vez me daba un poco de miedo competir, pero después me fui soltando y tuve muchas más ganas de seguir bailando”, contó.

La bailarina recordó además que sus primeras presentaciones junto a Juan fueron en el Festival del Acero. Desde entonces comenzaron a prepararse como pareja para diferentes competencias provinciales y nacionales. “Fue un logro muy lindo para nosotros poder llegar a tener un logro más y estar acompañados de todos los que nos apoyaron”, destacó.

Los jóvenes ya tienen nuevos objetivos. En octubre volverán a Córdoba para participar de otra competencia nacional, mientras continúan con los entrenamientos y las actividades escolares.

Juan Ignacio agradeció especialmente el acompañamiento recibido desde la provincia y desde Palpalá. “Siempre tuvimos el apoyo de todo Jujuy, de Palpalá más que nada. Siempre tuvimos las felicitaciones de todos”, afirmó.

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