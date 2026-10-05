Jujuy alberga más de la mitad de las especies de aves de Argentina: cuáles se pueden observar

Este 5 de octubre, Día Nacional del Ave , la provincia de Jujuy vuelve a poner en valor uno de sus patrimonios naturales más importantes: la enorme diversidad de aves que habitan su territorio.

Jujuy. Jujuy y la diversidad de aves: más de 600 especies habitan la provincia

Nuria Herrera, guía de aves y coordinadora de un grupo dedicado a la observación en Jujuy, explicó que en la provincia se pueden encontrar 592 especies de aves , lo que representa aproximadamente el 54,5% de todas las especies registradas en Argentina .

“Jujuy es un gran reservorio” “Jujuy es un gran reservorio”

Destacó la especialista y señaló que la provincia comparte protagonismo con Salta y Misiones entre los territorios con mayor diversidad de aves del país.

¿Por qué hay tantos tucanes en San Salvador de Jujuy?

Entre las especies que más llaman la atención aparece el tucán, que puede observarse incluso en diferentes barrios y sectores urbanos de San Salvador de Jujuy.

Rera explicó que su presencia no debería resultar extraña porque la capital provincial se encuentra dentro del ambiente natural de las Yungas.

“Nos olvidamos de que la ciudad de Jujuy está dentro de las selvas de Yungas. Es su hábitat natural” “Nos olvidamos de que la ciudad de Jujuy está dentro de las selvas de Yungas. Es su hábitat natural”

Según explicó, los tucanes siempre estuvieron presentes en la zona. Sin embargo, actualmente existen investigaciones que buscan determinar por qué pueden observarse con tanta frecuencia dentro de la ciudad.

Entre las posibles explicaciones aparece la disponibilidad de alimento, aunque también influye que cada vez más personas prestan atención a las aves y al ambiente que las rodea.

Primavera, uno de los mejores momentos para observar aves

La primavera es una época especialmente atractiva para quienes disfrutan de la observación de aves.

Durante estos meses, muchas especies aumentan su actividad debido al período de cortejo y reproducción. Los ejemplares cantan con mayor frecuencia y presentan plumajes más vistosos.

Además, comienzan a llegar especies migratorias que buscan pasar la temporada de primavera y verano en la región.

Entre las aves cantoras que pueden encontrarse en Jujuy, Rera mencionó al rey del bosque, el zorzal colorado, la reina mora y la pequeña ratona, conocida también en algunas zonas como charrasquita.

El zorzal, por ejemplo, es una de las especies que comienza a cantar más temprano y es frecuente escucharlo durante las primeras horas de la mañana.

Las especies que necesitan mayor protección

La especialista remarcó que todas las aves requieren cuidado, aunque algunas enfrentan problemas particulares de conservación.

Entre ellas mencionó al loro alisero, cuya población actualmente presenta una mayor estabilidad gracias a distintos trabajos de conservación.

También destacó al cóndor andino, especialmente afectado en zonas de la Puna por el uso de cebos envenenados.

Otra especie estudiada en la provincia es el águila poma, que puede observarse en sectores selváticos como Los Nogales.

Según explicó Rera, los investigadores buscan conocer mejor su reproducción debido a que puede poner apenas un huevo por año e incluso atravesar períodos de varios años sin reproducirse exitosamente.

Por qué no hay que alimentar a los tucanes

Ante la aparición de tucanes cerca de viviendas, patios o ventanas, la recomendación es no darles comida.

Rera explicó que alimentar aves silvestres puede generar dependencia y modificar su comportamiento natural.

“Se acostumbran a que nosotros les demos comida y pueden asociar a cualquier ser humano con alimento” “Se acostumbran a que nosotros les demos comida y pueden asociar a cualquier ser humano con alimento”

Esto también puede colocarlas en situaciones de riesgo, ya que no todas las personas tienen buenas intenciones.

Por ese motivo, la recomendación es sencilla: observarlas, disfrutarlas y mantener distancia, sin intervenir en su alimentación.

Jujuy tendrá un nuevo encuentro dedicado a las aves

Durante la entrevista, Rera también anticipó que entre el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre se realizará el quinto simposio dedicado a la observación, investigación, fotografía y ecoturismo de aves.

La actividad tendrá lugar en El Carmen y reunirá a especialistas, observadores, fotógrafos y personas interesadas en conocer más sobre la biodiversidad de la provincia.

En el Día Nacional del Ave, los datos vuelven a mostrar la importancia de Jujuy como uno de los principales territorios del país para la observación y conservación de estas especies.