Jujuy asegura que no hubo despidos y defiende el control del gasto público

El presidente del bloque del Frente Jujuy Crece en la Legislatura, Santiago Jubert, defendió el alcance del Decreto Acuerdo Nº 5084, una medida impulsada por el Ejecutivo provincial que, según explicaron, apunta a ordenar las cuentas públicas en un contexto económico complejo.

Según explicó el legislador, la iniciativa apunta a contener el gasto sin afectar el empleo estatal. “A diferencia de otros procesos de ajuste, en nuestra provincia no se produjeron despidos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno busca sostener la estabilidad laboral a partir de una administración más eficiente de los recursos. “El ahorro generado se traduce en inversión directa para los jujeños” , afirmó.

Jubert señaló que el decreto también permite redireccionar fondos hacia áreas consideradas estratégicas. Entre ellas, mencionó la continuidad de la obra pública, con proyectos vinculados a la conectividad y los servicios, y el impulso a sectores productivos e industriales a través de financiamiento.

“El equilibrio administrativo se está volcando a áreas clave para el crecimiento”, indicó.

El legislador también se refirió a la relación con los gremios y aseguró que se mantienen abiertas las instancias de diálogo. “El objetivo es sostener las mesas paritarias para acordar mejoras salariales acordes a la situación económica”, explicó.

En ese marco, sostuvo que se busca un equilibrio entre las posibilidades del Estado y las demandas de los trabajadores.

Por último, Jubert insistió en que la eficiencia en el manejo de los recursos es central para sostener el funcionamiento del Estado. “Esto permite garantizar los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, continuar con obras y servicios”, afirmó. Y concluyó: “Avanzamos hacia un modelo que prioriza el orden fiscal sin descuidar la paz social y el desarrollo productivo”.