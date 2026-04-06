lunes 06 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de abril de 2026 - 09:58
Política.

Jujuy asegura que no hubo despidos y defiende el control del gasto público

Desde la Legislatura señalaron que la provincia mantiene el empleo estatal y ordena sus cuentas sin frenar obras ni inversión.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Santiago Jubert - Diputado FJC

El presidente del bloque del Frente Jujuy Crece en la Legislatura, Santiago Jubert, defendió el alcance del Decreto Acuerdo Nº 5084, una medida impulsada por el Ejecutivo provincial que, según explicaron, apunta a ordenar las cuentas públicas en un contexto económico complejo.

Lee además
Rescate en el Rio Los Nogales
Jujuy.

Momentos de tensión en dos ríos jujeños: seis personas rescatadas en menos de 24 horas
Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril  
Jujuy.

Transitabilidad: Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril

Según explicó el legislador, la iniciativa apunta a contener el gasto sin afectar el empleo estatal. “A diferencia de otros procesos de ajuste, en nuestra provincia no se produjeron despidos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno busca sostener la estabilidad laboral a partir de una administración más eficiente de los recursos. “El ahorro generado se traduce en inversión directa para los jujeños”, afirmó.

Jubert señaló que el decreto también permite redireccionar fondos hacia áreas consideradas estratégicas. Entre ellas, mencionó la continuidad de la obra pública, con proyectos vinculados a la conectividad y los servicios, y el impulso a sectores productivos e industriales a través de financiamiento.

“El equilibrio administrativo se está volcando a áreas clave para el crecimiento”, indicó.

El legislador también se refirió a la relación con los gremios y aseguró que se mantienen abiertas las instancias de diálogo. “El objetivo es sostener las mesas paritarias para acordar mejoras salariales acordes a la situación económica”, explicó.

En ese marco, sostuvo que se busca un equilibrio entre las posibilidades del Estado y las demandas de los trabajadores.

Por último, Jubert insistió en que la eficiencia en el manejo de los recursos es central para sostener el funcionamiento del Estado. “Esto permite garantizar los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, continuar con obras y servicios”, afirmó. Y concluyó: “Avanzamos hacia un modelo que prioriza el orden fiscal sin descuidar la paz social y el desarrollo productivo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Momentos de tensión en dos ríos jujeños: seis personas rescatadas en menos de 24 horas

Transitabilidad: Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril

Murió Ana María Lacunza, escritora clave en la historia de la Fiesta de los Estudiantes

Día contra la Explotación Sexual Infantil: dónde denunciar en Jujuy

El ISJ se reúne con prestadores y aclara cómo son los pagos por servicios de salud en Jujuy

Lo que se lee ahora
ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia
Jujuy.

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia
Jujuy.

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril. 
Jujuy.

CEDEMS se adhiere al paro docente el día martes

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel