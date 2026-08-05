Jujuy honró al Santisimo Salvador junto a cientos de fieles

Cesar Daniel Fernandez, Obispo de Jujuy. Misa y procesión.

Cientos de fieles participaron este jueves de la procesión y la misa en honor al Santísimo Salvador, patrono de San Salvador de Jujuy. La celebración convocó a la comunidad católica en el centro capitalino y estuvo marcada por la fe, la emoción y el acompañamiento de las familias.

La imagen del Santísimo Salvador partió desde la Iglesia Catedral y avanzó por las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear. Durante todo el trayecto, una multitud acompañó la procesión hasta su regreso al templo.

Procesión por el Santísimo Salvador. La celebración culminó frente a la Catedral Luego de completar el recorrido previsto, la imagen regresó al atrio de la Iglesia Catedral. Allí se desarrolló la misa concelebrada ante los cientos de fieles que permanecieron en el lugar para participar de la ceremonia religiosa.

La jornada volvió a convertirse en una de las expresiones de fe más importantes para los vecinos de la capital jujeña, quienes acompañaron al patrono de la ciudad durante la procesión y la posterior celebración litúrgica.

Daniel Fernández cumplió 14 años como obispo de Jujuy La ceremonia tuvo además un significado especial para la Iglesia local, debido a que monseñor Daniel Fernández cumplió 14 años desde su toma de posesión como quinto obispo de la Diócesis de Jujuy. El aniversario fue recordado durante una jornada profundamente significativa, en la que la comunidad jujeña renovó su devoción por el Santísimo Salvador.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.