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5 de agosto de 2026 - 09:52
Misa y Procesión.

Jujuy honró al Santisimo Salvador junto a cientos de fieles

La celebración patronal reunió a la comunidad en las calles del centro y culminó con una misa en el atrio de la Iglesia Catedral.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cesar Daniel Fernandez, Obispo de Jujuy.

Cesar Daniel Fernandez, Obispo de Jujuy.

Misa y procesión.

Misa y procesión.

Cientos de fieles participaron este jueves de la procesión y la misa en honor al Santísimo Salvador, patrono de San Salvador de Jujuy. La celebración convocó a la comunidad católica en el centro capitalino y estuvo marcada por la fe, la emoción y el acompañamiento de las familias.

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La imagen del Santísimo Salvador partió desde la Iglesia Catedral y avanzó por las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear. Durante todo el trayecto, una multitud acompañó la procesión hasta su regreso al templo.

Procesión por el Santísimo Salvador.

Procesión por el Santísimo Salvador.

La celebración culminó frente a la Catedral

Luego de completar el recorrido previsto, la imagen regresó al atrio de la Iglesia Catedral. Allí se desarrolló la misa concelebrada ante los cientos de fieles que permanecieron en el lugar para participar de la ceremonia religiosa.

La jornada volvió a convertirse en una de las expresiones de fe más importantes para los vecinos de la capital jujeña, quienes acompañaron al patrono de la ciudad durante la procesión y la posterior celebración litúrgica.

Daniel Fernández cumplió 14 años como obispo de Jujuy

La ceremonia tuvo además un significado especial para la Iglesia local, debido a que monseñor Daniel Fernández cumplió 14 años desde su toma de posesión como quinto obispo de la Diócesis de Jujuy.

El aniversario fue recordado durante una jornada profundamente significativa, en la que la comunidad jujeña renovó su devoción por el Santísimo Salvador.

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