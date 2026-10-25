Jujuy mantiene la entrega de medicamentos gratuitos

El Gobierno de Jujuy anunció que mantiene la entrega gratuita de medicamentos con recursos provinciales y destina al menos $400 millones por mes para sostener la cobertura, principalmente en los centros de salud del Primer Nivel de Atención. La decisión se da en un contexto de reducción de los fármacos enviados por Nación a través del programa Remediar.

Según informó el Ministerio de Salud, los envíos nacionales pasaron de aproximadamente 130 medicamentos a 70 y luego a 30 . Actualmente, Jujuy recibe solo tres tipos de medicamentos, destinados al tratamiento de la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol.

El ministro de Salud, José Manzur , señaló que la Provincia sostiene la compra de fármacos para garantizar el acceso de la población a los tratamientos, en coordinación con el gobernador Carlos Sadir.

“Como provincia, tenemos que brindar soluciones y garantizar la medicación a nuestra población”, expresó el funcionario.

Cómo continúa la entrega gratuita

La inversión provincial permite sostener la provisión de medicamentos ante la reducción de los envíos nacionales. Además, el Ministerio recordó que Jujuy históricamente asumió con fondos propios la cobertura de fármacos que no estaban incluidos en el programa Remediar.

De esta manera, la Provincia busca mantener el acceso gratuito a la medicación y responder a las necesidades de las personas que requieren tratamientos, especialmente en los centros de salud del interior.

Creció la demanda de atención en el sistema público

En paralelo, el Ministerio de Salud informó un aumento del 40% en la atención hospitalaria de personas con obra social.

En los puestos de salud, especialmente en el interior provincial, la demanda creció un 80% entre los afiliados a PAMI y un 20% entre quienes cuentan con otras coberturas médicas.

La reducción de los medicamentos enviados por Nación fue planteada por las autoridades sanitarias jujeñas en el Consejo Federal de Salud (COFESA). Allí solicitaron información y una revisión de la provisión destinada a las distintas jurisdicciones.