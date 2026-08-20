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20 de agosto de 2026 - 12:51
Jujuy.

Jujuy a pie: senderismo, yoga y bienestar entre cerros y paisajes

Natacha Briones contó cómo el senderismo, el yoga y la naturaleza pueden ayudar a desconectar de la rutina y vivir Jujuy de otra manera

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Jujuy a pie: senderismo, yoga y bienestar entre cerros y paisajes

Jujuy a pie: senderismo, yoga y bienestar entre cerros y paisajes

Jujuy ofrece múltiples alternativas para disfrutar de la naturaleza a pocos minutos de los centros urbanos. Natacha Briones, senderista, contó en Canal 4 cómo surgieron las salidas que combinan senderismo y yoga y destacó la importancia de realizar estas actividades de manera consciente, respetando el entorno y tomando precauciones antes de ingresar a los senderos.

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Senderismo y yoga en plena naturaleza

Briones explicó que las actividades surgieron a partir de su propio vínculo con los paisajes jujeños y de la necesidad de encontrar espacios de tranquilidad en medio de la rutina cotidiana.

“Jujuy tiene mucha naturaleza, entonces permite poder ir, ya sea en colectivo, caminando o en bicicleta, y disfrutar” “Jujuy tiene mucha naturaleza, entonces permite poder ir, ya sea en colectivo, caminando o en bicicleta, y disfrutar”

Actualmente participa de salidas junto a grupos que realizan recorridos de diferente duración. La propuesta no se limita únicamente a caminar, sino que incorpora ejercicios de yoga, respiración consciente y momentos de silencio.

La senderista destacó que uno de los principales atractivos de Jujuy es la cercanía con espacios naturales. Incluso mencionó alternativas dentro o cerca de San Salvador, como el Parque Lineal y el Parque Botánico, para quienes buscan una actividad sin realizar grandes desplazamientos.

“Estamos en un lugar rodeado de silencio, que es tan importante hoy en día para callar la mente” “Estamos en un lugar rodeado de silencio, que es tan importante hoy en día para callar la mente”

Briones relacionó estas experiencias con los denominados “baños de bosque”, una práctica centrada en permanecer de manera consciente en entornos naturales. A partir de esa idea, decidió unir el yoga con las caminatas al aire libre.

“Uno vuelve distinto”

Según relató, su interés por el senderismo comenzó de manera progresiva. Primero realizaba caminatas sola, luego comenzó a compartirlas con amigos y posteriormente decidió capacitarse para adquirir conocimientos vinculados al clima, las rutas y las condiciones necesarias para avanzar hacia recorridos de mayor dificultad.

“Fue de a poco. Empecé a salir sola, a caminar y a decir: esto me hace bien, esto me gusta”, recordó.

Para Briones, salir de la rutina y pasar un tiempo en contacto con la naturaleza puede generar un cambio en el estado de ánimo y permitir una pausa frente a las exigencias diarias.

“El hecho de una buena respiración, una respiración consciente, el silencio para poder escuchar lo que nos rodea... uno vuelve distinto” “El hecho de una buena respiración, una respiración consciente, el silencio para poder escuchar lo que nos rodea... uno vuelve distinto”

También utilizó el concepto de “vitamina N”, en referencia a la naturaleza, para describir el bienestar que puede producir este tipo de experiencias.

La importancia de no salir sin conocer el camino

Más allá de los beneficios, Briones remarcó que el senderismo requiere responsabilidad y conocimiento del terreno, especialmente en una provincia donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Recomendó realizar los recorridos con personas que conozcan la zona y, principalmente en trayectos de mayor complejidad, recurrir a personas capacitadas.

“Es muy importante no ir solo. Uno cree que no pasa nada, pero puede bajar una nube, perderse el sendero o perder la ruta” “Es muy importante no ir solo. Uno cree que no pasa nada, pero puede bajar una nube, perderse el sendero o perder la ruta”

También puso como ejemplo la temporada de lluvias en Jujuy, cuando un río que puede cruzarse durante la mañana puede aumentar considerablemente su caudal unas horas después e impedir el regreso.

Por ese motivo, insistió en la necesidad de respetar la naturaleza, consultar previamente las condiciones del recorrido y evitar ingresar a lugares desconocidos sin acompañamiento. Para Briones, disfrutar de los paisajes jujeños también implica hacerlo de manera responsable y consciente.

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