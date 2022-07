La Cámara del Tabaco preocupada por la falta de mano de obra

Tabaco en Jujuy 21.jpg La Cámara del Tabaco de Jujuy y la producción del año (Archivo)

Pascuttini dijo que los salarios no son bajos y superan por día los 2.400 pesos en mano. “Después hay que sumarles los aportes. En el momento en que estamos, entendemos que habrá adecuación. Se respeta y la Cámara no objeta el salario”, y acotó que “la variable del productor no es el trabajador”.

Campaña en números

“Los resultados fueron mejores. Tuvimos la optimización del sistema productivo, con una inversión muy fuerte para el progreso”, aclaró Pascuttini. Este año hubo 12.500 hectáreas que se plantaron, con 500 dadas de baja por granizo y otras contingencias.

“Quedaron 12 mil, con 31 millones 500 mil kilos. La participación de la provincia en el Fondo Especial del Tabaco llegó al 36.41%, lo que genera una expectativa de más recursos. Cuando terminó la cosecha, ya estaba todo vendido”.

“Hay buenas perspectivas. La industria pide más volumen, pero hay que ser responsables a la hora de producir y asumir compromisos”, recalcó el referente de la Cámara local. “Hay limitantes para producir como el gasoil, donde no hay una respuesta clara para obtener previsibilidad”.

“Los fertilizantes cuestan el doble y es un costo en dólares”, indicó Pascuttini, que confirmó que Jujuy produce 900 kilos de tabaco por hectárea. “En Jujuy siempre se ve el rendimiento del producto, buscando la unidad económica, con un sistema de evolución permanente”, dijo y recalcó que más del 95% de la producción se exporta.

La problemática del agua

“Es uno de los temas más complejos”, dijo el presidente de la Cámara. “Sin agua no hay tabaco. Es el principal de los elementos. Una finca que tiene riego tiene un valor y las que no, otro valor”, dijo y agregó que “debemos tener un orden jurídico y una planificación”.

Tabaco La importancia del agua en la producción del tabaco

“Si hay emergencia hídrica debemos saberlo. Todo debe ser hablado en una mesa, donde debemos ser escuchados”, recalcó y dijo que hacen falta algunas obras hídricas. “Un diseño de conducción de agua y captación, todo pensando en 30 años”.