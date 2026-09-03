La Camerata Bariloche en Jujuy: los mejores artistas del país llegan a la provincia

Jujuy se prepara para recibir a una de las formaciones musicales más reconocidas de la Argentina. La Camerata Bariloche se presentará este sábado 5 de septiembre, a las 21 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro , en San Salvador de Jujuy, en una propuesta que acercará al público jujeño a intérpretes de extensa trayectoria nacional e internacional.

Espectáculos. La Camerata Bariloche tendrá una noche de gala en Jujuy

Será una oportunidad especial para disfrutar en vivo de una agrupación que lleva casi seis décadas recorriendo escenarios de la Argentina y el mundo y que se convirtió en una referencia indiscutida de la música de cámara latinoamericana.

La apertura de puertas está prevista para las 20 horas , una hora antes del inicio del espectáculo.

La historia de la Camerata Bariloche comenzó en 1967. Su primer concierto se realizó en la Biblioteca Sarmiento del Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, bajo la dirección del maestro Alberto Lysy.

La Camerata Bariloche en Jujuy: los mejores artistas del país llegan a la provincia

Desde entonces, la agrupación construyó una trayectoria que la llevó mucho más allá de las fronteras argentinas. De acuerdo con su reseña oficial, fue la primera orquesta de cámara argentina en alcanzar prestigio artístico en América, Europa y Asia y a lo largo de su historia realizó más de 2.000 conciertos en las 23 provincias argentinas y numerosas giras internacionales.

Su recorrido incluye presentaciones en algunas de las salas y festivales más importantes del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, el Musikverein de Viena, la Sala Tchaikovsky de Moscú, la Salle Pleyel de París, el Festival de Salzburgo, la NHK de Tokio, el Teatro Colón de Buenos Aires y la Sala São Paulo, entre otros escenarios.

Uno de sus hitos internacionales ocurrió en 1991, cuando participó del ciclo por el Centenario del Carnegie Hall de Nueva York. Años antes también había realizado presentaciones y grabaciones en Japón y extensas giras por Europa.

La Camerata Bariloche en Jujuy: los mejores artistas del país llegan a la provincia

Una formación que compartió escenario con figuras internacionales

A lo largo de sus casi 60 años de actividad, la Camerata Bariloche compartió música y escenarios con algunas de las figuras más importantes de distintas generaciones.

Entre los artistas que actuaron junto al conjunto aparecen Astor Piazzolla, Martha Argerich, Mstislav Rostropovich, Yehudi Menuhin, Maxim Vengerov, Jean-Pierre Rampal y Jean-Yves Thibaudet, entre muchos otros.

La historia de la agrupación guarda además encuentros especialmente recordados. En 1980 estrenó la “Suite Punta del Este” junto a Astor Piazzolla; en 2000 realizó conciertos y giras con Les Luthiers; en 2002 tocó en el Teatro Colón con Mstislav Rostropovich como solista invitado y, un año después, compartió ese escenario con Martha Argerich y Mercedes Sosa.

Su repertorio permite recorrer diferentes épocas y estilos de la música: desde los Conciertos Brandeburgueses de Johann Sebastian Bach y la Serenata de Tchaikovsky hasta obras argentinas como “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla, y el “Concerto per Corde”, de Alberto Ginastera.

Una agrupación premiada y reconocida

El prestigio de la Camerata Bariloche también quedó reflejado en numerosas distinciones recibidas durante su trayectoria.

Entre ellas se destaca el Premio Konex de Platino, que recibió en 2009 en la categoría Conjunto de Cámara. La Fundación Konex reconoció así su aporte y relevancia dentro de la música argentina.

Actualmente, el violinista Freddy Varela Montero ocupa el rol de concertino y director musical de la agrupación, función que desempeña desde 2011.

La formación reúne violines, violas, violoncellos, contrabajo y clave, con músicos que además desarrollan sus carreras en importantes organismos musicales y escenarios del país. Su particular sonoridad y la calidad individual de sus integrantes son dos de los rasgos que acompañaron a la Camerata durante décadas.

Camerata Bariloche en Jujuy: día, horario y lugar

La presentación en Jujuy será este:

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

Hora: 21:00

Apertura de puertas: 20:00

Lugar: Centro Cultural Martín Fierro

Dirección: avenida Illia 450, San Salvador de Jujuy.

Desde la ticketera también informaron que los niños pueden ingresar a partir de los 5 años y deben contar con su correspondiente entrada.

Cuánto salen las entradas para ver a Camerata Bariloche en Jujuy

Las entradas se encuentran disponibles en distintos sectores, con los siguientes valores sin incluir el service charge:

VIP: $45.000

$45.000 Platea A: $40.000

$40.000 Platea B: $30.000

$30.000 Pullman: $30.000

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de NorteTicket.com, donde la venta parte desde los $30.000.

También se pueden conseguir de manera presencial en Tarjeta Sucrédito, Belgrano 627, San Salvador de Jujuy. NorteTicket informa además al Centro Cultural Martín Fierro como punto de venta únicamente durante los días de función.

Entradas online: Comprar entradas para Camerata Bariloche en Jujuy

La presentación del sábado será así una oportunidad para que el público jujeño pueda disfrutar en vivo de una de las agrupaciones fundamentales de la historia de la música de cámara argentina, con una trayectoria que comenzó en la Patagonia en 1967 y que, casi seis décadas después, continúa recorriendo los principales escenarios.