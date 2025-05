La conmovedora historia del hombre que viajó a pie de Buenos Aires a Jujuy

Guillermo Isidoro Larregui Guillermo Isidoro Larregui

"He encontrado muchas personas buenas y ayudadoras en el camino, pero la mayoría ¡no me hablen! ¡Con decirle que los propios lecheros vascos que iba encontrando en los pueblos me cobraban la leche que les compraba”, dijo tras más de un año de recorrido.

En mayo de 1936 llegó a Avellaneda, donde el Centro Español lo agasajó con flores y cintas de colores alusivas a las banderas argentina y española. Se instaló luego frente a la redacción de los diarios Crítica y Ahora, que publicaban titulares como "gastó 31 pares de alpargatas en su caminata".

Hizo funciones de teatro a beneficio, homenajes y más agasajos. Patricia Halvorsen, autora de El vasco de la carretilla, una historia patagónica real, que "el vasco supo que la popularidad no llega siempre con un pan debajo del brazo".

El viaje que lo trajo a Jujuy

Allí fue donde decidió hacer otra travesía: de Coronel Pringles a La Quiaca, con 4.405 kilómetros entre esa ciudad y la jujeña. Esas hazañas merecieron la creación de dos libros, pero también de documentales, centros vascos y hasta una bio pic que se llama Gora Vasco!.

Tras otras nuevas aventuras por el país, se dedicó a ser guía de los primeros turistas. Murió el 5 de junio de 1964 y fue enterrado en el cementerio de Puerto Iguazú, mientras la carretilla se exhibe en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo de Luján.

En 2005 fue inaugurado en Piedra Buena, desde donde partió Larregui, un mural en su honor y en 2017 la municipalidad de Puerto Iguazú le puso El Vasco de la Carretilla a una plazoleta y lo inmortalizó en bronce, junto al mapa de sus cuatro viajes.