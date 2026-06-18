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18 de junio de 2026 - 11:21
FNE 2026

La elección del Colegio del Salvador podrá verse en vivo por Canal 4 para sus abonados

Con 54 candidatas en competencia, el Colegio del Salvador vivirá una nueva elección rumbo a la FNE 2026. Se verá por Canal 4

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La elección del Colegio del Salvador podrá verse en vivo por Canal 4 para sus abonados

La elección del Colegio del Salvador podrá verse en vivo por Canal 4 para sus abonados

El Colegio del Salvador se prepara para vivir una de las noches más esperadas del calendario estudiantil. La institución realizará la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026 el próximo viernes 19 de junio, desde las 19 horas, en sus instalaciones.

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La velada contará con la participación de 54 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante del establecimiento y continuar el camino rumbo a una nueva edición de la fiesta estudiantil más importante de la provincia.

Transmisión exclusiva por Canal 4

Quienes deseen seguir cada detalle de la elección podrán hacerlo a través de Canal 4, que llevará adelante una cobertura especial en vivo del evento. La transmisión será exclusiva para clientes y abonados de la señal, quienes podrán disfrutar de la gala desde sus hogares.

La cobertura incluirá la presentación de las candidatas, los momentos más destacados de la noche y la coronación de la estudiante que representará al Colegio del Salvador en la próxima edición de la FNE.

Una noche cargada de emoción

La comunidad educativa acompañará una nueva edición de esta tradicional celebración que reúne a estudiantes, docentes y familias en una jornada de alegría, compañerismo y emoción.

Además, la actual representante del establecimiento, Serena Vacaflor, tendrá la misión de entregar sus atributos a quien resulte elegida como su sucesora, cerrando así una etapa y dando inicio a una nueva representación estudiantil.

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Las 54 candidatas del Colegio del Salvador

  • Constanza Murillo
  • Francina Bonaventura
  • Valentina Jubert
  • Julieta Sivila
  • Carla Garzón Villagra
  • Julieta Mealla
  • Martina Sandoval
  • Sofía Alias
  • Fiorela Sarabia
  • Camila Corradini
  • Guadalupe Paredes
  • Cielo Tell
  • Candelaria Hernández
  • Giuliana Corradini
  • Constanza Morales
  • Bárbara Landivar
  • Lara Cejas
  • Irene De Arriba
  • Milagros García
  • Milagros Gonzalvez
  • María Pía Torrejón
  • Lola Etchecopar Fassola
  • Josefina Figueroa
  • Camila Romero
  • Triana Ontiveros
  • Guadalupe Escobar
  • Sofía Choque
  • Agustina Morales
  • María Pía Ontiveros
  • Victoria Banega
  • Rocío Santamans
  • Guillermina Doblas
  • Helena Silva
  • Catalina Bassutti
  • Ada Tell
  • Abigail Caravajal
  • Brunella Romero
  • Juana Tanco
  • Bianca Vásquez
  • Valentina Hernández
  • Isabel Carrillo
  • Trinidad González Cammuso
  • Josefina Díaz Matuk
  • Trinidad Cano
  • Mia Moreno
  • Zoé Bejarano
  • Bianca Carrizo Tanco
  • Lara Fernández
  • Amanda Albero
  • Ariadna Vargas
  • Josefina Hernández
  • Belinda Gonzalez
  • Emilia Almazán Huanco
  • Estefanía Rodo
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Con una importante convocatoria de estudiantes y familias, el Colegio del Salvador volverá a ser protagonista de una de las elecciones más convocantes del calendario estudiantil jujeño. La gala podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de Canal 4 para todos sus clientes y abonados.

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