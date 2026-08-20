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20 de agosto de 2026 - 11:03
Historias.

La estrategia detrás de una pelea inolvidable en Jujuy: el "Animal" Tolaba recordó el combate con Acero Cali

Gustavo “Animal” Tolaba contó cómo se preparó para enfrentar a Jorge “Acero” Cali después de 10 años retirado y cuál fue su plan para el combate.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El momento en el que Acero Cali cae en el ring con la pierna fracturada.

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En diálogo con TodoJujuy, Tolaba contó un dato particular detrás de aquel combate: cuando recibió la propuesta llevaba alrededor de 10 años retirado de la competencia. “Cuando me aparece una pelea con Jorge, yo ya llevaba 10 años retirado. Hacía 10 años que no competía”, recordó.

El plan del “Animal” Tolaba para enfrentar a Acero Cali

Pese al tiempo alejado de las peleas, Tolaba aceptó el desafío y comenzó a estudiar a su rival. Según explicó, haber practicado fisicoculturismo le permitió analizar de otra manera la preparación física de Cali y pensar una estrategia para el combate.

“Yo venía observando las peleas de Jorge y vi que en ese momento tenía un cuerpo muy trabajado, un cuerpo de fisicoculturista”, señaló. A partir de esa observación, Tolaba consideró que debía administrar sus energías durante el comienzo del enfrentamiento. “El trabajo era aguantar los primeros rounds y después, en los últimos, había que dar todo. Yo tenía un plan específico”, explicó.

Para llegar en condiciones, entrenó intensamente durante más de un mes. Contó que tuvo buenos sparrings, un preparador físico y, por primera vez, la posibilidad de concentrar buena parte de su rutina en un objetivo deportivo.

Me levantaba, comía, todo pensando en la pelea. Fue una preparación perfecta para mí”, recordó.

Una oportunidad después de años alejado de la competencia

Tolaba explicó que aquella preparación fue diferente a la que había podido realizar durante buena parte de su trayectoria. Mientras competía, debía combinar el deporte con su trabajo y adaptar los entrenamientos a sus horarios.

“Cuando competía trabajaba de noche, entrenaba cuando podía, comía lo que podía”, relató.

La pelea con Cali cambió esa dinámica. Tolaba consiguió permiso en su trabajo y pudo dedicarse de lleno a la preparación. Para él, significó acercarse a algo que había buscado durante años. “Se me había dado algo que siempre había soñado, que era ser profesional”, sostuvo.

“Creían que iba a ser uno más”

Otro de los aspectos que recordó fue el clima previo al combate. Tolaba aseguró que no sintió que todos confiaran en sus posibilidades frente a un rival que ya tenía reconocimiento dentro del kickboxing. Según su relato, desde algunos sectores vinculados a la organización pensaban que sería “uno más” de los rivales de Cali.

Yo decía: ‘Estos creen que voy a ser uno más. No va a ser así’”, recordó. Lejos de desmotivarlo, aseguró que esa situación terminó funcionando como un incentivo adicional: “Eso era un alimento para mí”.

Una percepción diferente tuvo del público que llegó al estadio Federación. “En el estadio se pudo ver otra cosa: el público jujeño realmente me apoyó”, destacó.

Cómo convivió con el miedo antes de pelear

Durante la entrevista, el “Animal” Tolaba también habló de una dimensión que acompañó su carrera: el miedo.

Yo al miedo lo abrazo como si fuese un amigo”, afirmó. Para el instructor, la valentía no consiste en no sentirlo, sino en continuar a pesar de él.

Esa forma de afrontar los desafíos, explicó, también estuvo presente cuando aceptó enfrentar a Cali después de una década sin competir. “No tenía absolutamente nada para perder y tenía algo para ganar”, recordó sobre una pelea para la que llegó con un plan definido y una preparación que, años después, todavía conserva entre sus grandes recuerdos deportivos.

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