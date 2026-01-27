martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 09:06
Solidaridad.

La Fundación Sí Jujuy convoca voluntarios para acondicionar su Residencia Universitaria

La Fundación Sí Jujuy realizará una jornada solidaria este sábado 31 de enero para preparar la residencia que alojará a 30 estudiantes de todo el país.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Fundación Sí Jujuy.

Fundación Sí Jujuy.

La Fundación Sí Jujuy lanzó una convocatoria abierta para sumar voluntarios en una jornada solidaria que se realizará este sábado 31 de enero, con el objetivo de acondicionar la Residencia Universitaria que la organización gestiona en la provincia.

La actividad busca dejar en condiciones el espacio antes del ingreso de los estudiantes que residirán allí durante el ciclo lectivo. Según informó la fundación, este año serán 30 jóvenes de distintos puntos del país quienes vivirán en la residencia mientras cursan sus estudios superiores.

La propuesta apunta a personas dispuestas a colaborar de manera voluntaria, sin necesidad de contar con experiencia previa, en una jornada de trabajo comunitario y acompañamiento social.

Una convocatoria abierta a la comunidad

Desde la Fundación Sí Jujuy indicaron que quienes deseen participar pueden contactarse por mensaje privado para recibir la ubicación del encuentro y detalles organizativos.

La jornada se plantea como un espacio de colaboración colectiva, donde los voluntarios aportan tiempo y compromiso para mejorar las condiciones del lugar que alojará a los estudiantes durante todo el año.

La convocatoria se encuentra abierta a la comunidad en general y no establece requisitos específicos más allá de la predisposición para colaborar.

¿Qué es la Fundación Sí?

La Fundación Sí es una organización social sin fines de lucro que trabaja en Argentina con foco en la educación, la inclusión social y el acompañamiento comunitario.

Impulsa programas destinados a reducir desigualdades y generar oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, con presencia en distintas provincias del país a través de voluntarios y equipos locales.

A qué se dedica la Fundación Sí

Entre sus principales líneas de acción se destacan:

  • Residencias universitarias: alojan a jóvenes del interior que estudian carreras universitarias o terciarias lejos de sus hogares. El objetivo es garantizar el acceso a la educación superior.
  • Acompañamiento educativo: seguimiento y contención de estudiantes durante su formación académica.
  • Acciones solidarias: campañas de abrigo, alimentación y asistencia directa a personas en situación de calle o familias con necesidades básicas.
  • Voluntariado social: convocatorias abiertas para participar en actividades comunitarias en todo el país.

Cómo funcionan las residencias universitarias

Las Residencias Universitarias de Fundación Sí ofrecen alojamiento gratuito a estudiantes que no cuentan con recursos para alquilar. Además del lugar para vivir, promueven normas de convivencia, estudio y acompañamiento personal, con participación activa de voluntarios.

Si querés sumarte como voluntario, podés hacerlo a través de Facebook Fundación Sí Jujuy o Instagram @fundacionsijujuy.

