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15 de marzo de 2026 - 10:14
Jujuy.

Dictarán cursos tecnológicos en el Faro del Saber: desde cuándo y cuál es la duración

Durante las próximas semanas se dictarán cursos sobre uso de redes sociales y marketing digital en el Faro del Saber. Hay una amplia propuesta.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Dictarán cursos tecnológicos en el Faro del Saber: desde cuándo y cuál es la duración

Dictarán cursos tecnológicos en el Faro del Saber: desde cuándo y cuál es la duración

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá en marcha a partir de abril una serie de cursos tecnológicos digitales abiertos a personas de todas las edades, que se dictarán en el espacio educativo conocido como Faro del Saber.

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Las capacitaciones serán impulsadas por las áreas de Gobernanza e Innovación y estarán orientadas a fortalecer habilidades digitales y tecnológicas, con propuestas como Marketing y Redes Sociales, Impresión 3D y Robótica.

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Curso de Marketing y Redes Sociales

El primer curso en comenzar será “Marketing y Redes Sociales”, que iniciará el lunes 6 de abril. Durante la capacitación, los participantes aprenderán a desarrollar estrategias digitales desde cero, mejorar el manejo profesional de redes sociales y conocer herramientas para conectar de forma efectiva con sus audiencias.

Desde la organización destacaron la importancia de planificar la presencia online.

No basta con postear, hay que tener una estrategia”, señalaron, al invitar a los interesados a sumarse a esta propuesta formativa.

Las clases se dictarán los lunes y miércoles de 9 a 12 horas y tendrán una inversión mínima.

Taller de Impresión 3D

Otra de las propuestas será el curso de Impresión 3D, que comenzará el martes 7 de abril. Las clases se desarrollarán los martes y jueves de 17 a 18.30 horas.

Durante el taller, los participantes aprenderán modelado digital para crear piezas desde cero, además del manejo y configuración de impresoras 3D y la preparación de archivos para llevar los diseños al plano físico.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es que los asistentes puedan transformar ideas digitales en objetos concretos mediante esta tecnología.

Robótica para potenciar la creatividad

Además, desde el Club XXII se ofrecerá un curso de Robótica, también a partir del 7 de abril, destinado a estimular la creatividad y el aprendizaje tecnológico. La capacitación contará con cupos limitados.

Inscripciones y duración de los cursos

Las capacitaciones tendrán una duración de un mes y se dictarán en el Faro del Saber, ubicado en calle Jade Sur s/n, acceso a Punta Diamante, en cercanías del cementerio El Salvador, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en las oficinas del espacio o solicitar información comunicándose al 388-4438007.

Desde la Secretaría de Planificación y Ambiente señalaron que estas propuestas buscan acercar herramientas tecnológicas a la comunidad y promover el desarrollo de nuevas habilidades digitales.

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