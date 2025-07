La historia de la jujeña que tendrá que repetir el examen de residencias médicas

Según el testimonio familiar, Nahir viajó a Buenos Aires “con un enorme esfuerzo personal y familiar para poder hacer una especialidad crítica que la provincia de Jujuy necesita”. El objetivo era rendir en la sede de Parque Roca, Ciudad de Buenos Aires, el examen único de residencias médicas.

“Obtuvo un puntaje de 88, el cual coincide con todos los promedios que ella tiene en su rendimiento académico”, indicaron.

Reclamos por la medida

La familia planteó su desconcierto: “Creemos que rendir un examen nuevo la pone en total desventaja con respecto al resto que no rendirá nuevamente, y no entendemos cuál es el criterio por el que el que sacó más de 86 rinda, y el que tiene 84 no deba rendir”, expresaron.

Además, aseguraron que la profesional “estuvo sentada en primera fila en la Villa Olímpica, en frente del personal que controlaba, no se levantó al baño ni una vez”.

“No entendemos la falta de control de un examen de residencias, que es tan importante para la salud de la Nación, formar médicos de calidad. Sentimos una gran injusticia en esta medida y apelamos a que se revea puntualmente en cada caso”, concluyeron.

¿Qué pasó con los exámenes?

El 1° de julio de 2025, miles de postulantes rindieron el Examen Único de Residencias Médicas en el predio del Parque Olímpico de Buenos Aires. Al analizar los resultados, el Ministerio de Salud detectó un comportamiento estadísticamente inusual, con un aumento del 33,6% en los puntajes por encima de 85 y un cuádruple incremento de notas mayores a 90 con respecto al año anterior.

Como resultado, se decidió suspender el orden de mérito vigente y convocar a un nuevo examen dirigido exclusivamente a los postulantes que obtuvieron 86 puntos o más.

La medida afecta a 268 aspirantes postulados por el Concurso Unificado de vacantes nacionales, porteñas y bonaerenses. Según el vocero Manuel Adorni, "no pueden demostrar que se copiaron o filtró el examen; solo podemos comprobar que los resultados son irregulares". El incremento de calificaciones inusuales se concentró entre egresados de universidades extranjeras que históricamente no figuran en los primeros puestos.

Del total, 149 tienen títulos de universidades extranjeras y 119 de instituciones nacionales, según datos oficiales.

El nuevo examen fue oficializado mediante la Resolución 2274/2025, publicada el 28 de julio en el Boletín Oficial. Se realizarán dos modalidades:

Evaluación oral (4 y 5 de agosto) : solo disponible para quienes acrediten una congruencia académica entre su trayectoria y el puntaje obtenido.

: solo disponible para quienes acrediten una congruencia académica entre su trayectoria y el puntaje obtenido. Examen escrito (7 de agosto): para el resto, con 100 preguntas de opción múltiple.

Se estableció que ningún postulante podrá obtener una nota superior a la original. Si la nueva calificación es hasta 10% inferior, se mantiene la anterior. Si difiere más, se sustituye la nota por la de esta instancia.

Las residencias comenzarán el 1° de septiembre, sin afectar el calendario habitual

El mensaje completo de la mamá de Nahir

"Buenas tarde somos la familia de la Dra. Nahir de la provincia de Jujuy. Médica recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, alumna brillante, persona estudiosa y honesta, querida y respetada por todos sus pares. Abanderada en la escuela secundaria del Colegio Santa Barbara promedio 9,44. Ingreso a la universidad rindiendo examen de ingreso por única vez y entrando entre los mejores puntajes. Hizo la carrera en tiempo y forma, sin aplazos con promedio de 9,09 y mención de honor académica al promedio", indicó.

"Viajó a Bs As a rendir con un enorme esfuerzo personal y familiar para poder hacer una especialidad crítica, que la provincia de Jujuy necesita, para continuar formándose con un nivel de excelencia, y apostando todo su esfuerzo. Obtuvo un puntaje en el examen de 88, el cual coincide con todo los promedios que ella tiene en su rendimiento académico. Creemos que rendir un examen nuevo la pone en total desventaja con respecto al resto que no rendirá nuevamente, y no entendemos cual es el criterio que el que saco mas de 86 rinda, y el que tiene 84 no deba rendir", agrega la mamá.

