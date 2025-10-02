jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 07:05
Sesión.

La Legislatura declarará Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de Río Blanco

Este jueves habrá sesión en la Legislatura, con el debate para declarar Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sesión en la Legislatura este miércoles (Archivo)

Sesión en la Legislatura este miércoles (Archivo)

La Legislatura de Jujuy realizará este jueves 2 de octubre dos sesiones, la segunda Especial y la novena Ordinaria, en las que, entre otros temas, los diputados debatirán la iniciativa que propone reconocer como Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Legislatura.
Sesión.

La Legislatura de Jujuy aprobó la designación de Jueces y Fiscales
7maSesión Ordinaria en la Legislatura 
Por mayoría.

En la 7ma Sesión Ordinaria, la Legislatura aprobó la Cuenta de Inversión 2023

En Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de bloque acordaron convocar a las 10 de la mañana con una agenda que incluye el tratamiento del proyecto vinculado al Santuario de Río Blanco, espacio central de la devoción a la patrona de Jujuy y de alto valor histórico, religioso y paisajístico.

Además, en la sesión ordinaria se abordarán otros asuntos como la modificación de la Ley N.º 5186 (Código de Procedimientos Mineros) y la imposición del nombre “Helena Revoredo” a la Escuela Primaria N.º 373 del paraje Puerta de Lipán, departamento Tumbaya.

La Legislatura declarará Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa)
La Legislatura declarará Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa)

La Legislatura declarará Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa)

La primera construcción del templo data de 1696; el edificio actual fue levantado en 1833 y ampliado en 1862. Años más tarde se sumaron el Convento de Carmelitas Descalzas y un altar en los parques aledaños para recibir a los fieles.

Temas de la sesión especial

También se tratarán los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para designar a José María García como Juez Unipersonal del Trabajo, Sala II – Vocalía 6; a Lina Valeria Cortez como Defensora Pública Oficial Penal con asiento en San Pedro de Jujuy y a Nilo Gastón Fernández Montini como Defensor Público Oficial Penal con asiento en San Salvador de Jujuy.

7ma Sesión Ordinaria en la Legislatura
7ma Sesión Ordinaria en la Legislatura

7ma Sesión Ordinaria en la Legislatura

