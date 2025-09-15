La nafta subió otra vez este lunes y así quedaron los nuevos precios en Jujuy

Este lunes 15 de septiembre los jujeños se encontraron con un nuevo aumento en el precio de los combustibles . La suba se reflejó en las estaciones de servicio desde las primeras horas del día y afecta tanto a la nafta como al gasoil.

Inflación. Aumentaron los combustibles en todo el país: los precios en Jujuy

Se trata del tercer incremento en el mes , lo que genera fuerte preocupación entre automovilistas, trabajadores del transporte y sectores productivos que dependen directamente de los costos de la energía.

8 de septiembre de 2025 se aplicó un nuevo aumento de la nafta.

Con el nuevo sistema, las compañías pueden modificar sus valores sin necesidad de comunicar la decisión al Gobierno nacional , lo que explica la disparidad en los momentos de aplicación de las subas.

Nuevos precios de la nafta en Jujuy

Nafta súper: $1.500 por litro

Nafta Infinia: $1.740 por litro

Diésel 500: $1.560 por litro

Diésel Infinia: $1.747 por litro

Según la disposición, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizarán en dos etapas: una primera durante septiembre y la segunda a partir de octubre, cuando se aplicará la totalidad de los aumentos postergados de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025.

El decreto detalla que:

Para la nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen , el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida y el tributo al dióxido de carbono en $0,645.

, el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida y el tributo al dióxido de carbono en $0,645. En el caso del gasoil, el impuesto pasará a $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para algunas regiones, mientras que el gravamen al dióxido de carbono se ajustará en $0,978.

Lo que viene en octubre

A partir del 1° de octubre se aplicará el aumento total acumulado, incluyendo los remanentes de 2024 y los correspondientes a los primeros dos trimestres de este año. En ese sentido, el decreto señala que se busca “fortalecer las cuentas fiscales” en un contexto en el que el Ejecutivo deberá hacer frente al paquete de leyes aprobado por el Congreso en las últimas semanas.

En lo que va de la gestión, el Gobierno ha desdoblado en 15 oportunidades la actualización de los tributos para morigerar el impacto en la inflación. Sin embargo, las subas fueron postergadas en más de 14 decretos, lo que explica el fuerte salto previsto para octubre.

Incremento de los combustibles

Nafta súper

La semana pasada: $1.500 por litro

Hoy: $1.508 (0.5% de incremento)

Nafta Infinia

La semana pasada: $1.740 por litro

Hoy: $1.743 (0.017% de incremento)

Diésel 500

La semana pasada: $1.560 por litro

Hoy: $1.566 (0.384 % de incremento)

Diésel Infinia