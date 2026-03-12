Las imágenes del arcoíris en Jujuy: por qué se forma este fenómeno

Durante las primeras horas de la mañana de este jueves 12 de marzo, un llamativo arcoíris sorprendió a vecinos de distintos sectores de la provincia de Jujuy. Las imágenes del fenómeno no tardaron en circular en redes sociales, donde lectores de TodoJujuy.com compartieron las postales que dejó el cielo tras las lluvias registradas en las últimas horas.

En ese contexto, repasamos por qué se forma un arcoíris y cuáles son las condiciones que permiten que este fenómeno natural se haga visible.

Un arcoíris está formado por una serie de arcos concéntricos de colores que se observan cuando la luz de una fuente lejana (comúnmente el Sol) incide sobre un grupo de gotas de agua , como cuando llueve o justo después de llover, y se observa en dirección opuesta al Sol, describe en su página oficial National Geographic.

El Instituto de Química de la USP detalla, además, que el arcoíris es un fenómeno óptico porque depende de la incidencia de la luz sobre las gotas de agua, lo que significa que no se produce materialmente. Como su visualización está ligada a la luz, cada observador lo ve de forma única dependiendo de su localización en relación con la oposición al sol.

¿Cómo se forma un arcoíris?

Los rayos de colores del arcoíris se forman por la refracción y la reflexión interna de los rayos de luz que entran en la gota de agua, cada uno de los cuales se dobla en un ángulo ligeramente diferente. Por lo tanto, los colores compuestos de la luz incidente se separan al salir de la gota.

La página de National Geographic explica que la luz que emerge de las gotas de lluvia tras una reflexión interna presenta una desviación angular (de unos 42 º) respecto a la trayectoria recta que recorre la luz, debido a la diferencia de densidad de un medio (el aire del exterior de la gota) respecto a otro (el agua líquida del interior de la gota). Una vez dentro de la gota de agua, se refracta, se refleja en el borde interior posterior y vuelve a refractarse, pero fuera de la gota, dándonos las bandas de color que observamos (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta).

ARCOIRIS

El porqué se forman estos colores está relacionado con ciertos principios de la física, en particular el de la luz. La página web del Laboratorio de Óptica de la Universidad de Campinas (Unicamp) de Brasil recuerda que se trata de un fenómeno óptico estudiado y explicado por el filósofo René Descartes y, más tarde, por el físico Isaac Newton, quienes realizaron experimentos para separar la luz solar (considerada luz blanca) en exactamente siete colores diferentes utilizando un prisma (como ocurre en el arcoíris).

La explicación de los colores

El rojo tiene la mayor longitud de onda de la luz visible, unos 650 nanómetros. Suele aparecer en la parte exterior del arcoíris. El violeta tiene la longitud de onda más corta (unos 400 nanómetros) y suele aparecer en la parte interior. Además, en sus bordes, los colores del arcoíris se superponen. Esto produce un resplandor de luz "blanca" que hace que la parte interior sea mucho más brillante que la exterior.