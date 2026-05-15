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15 de mayo de 2026 - 09:46
Jujuy.

Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"

La empresa Ledesma fue del lanzamiento del programa nacional "Industria Inspira 2026", una iniciativa nacional que se realizó en 20 provincias en simultáneo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Ledesma fue sede del lanzamiento federal de Industria Inspira 2026

Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"

La empresa Ledesma participó del lanzamiento nacional del programa “Industria Inspira 2026”, una iniciativa educativa y productiva impulsada en simultáneo en 20 provincias argentinas con actividades desarrolladas dentro de distintas industrias del país.

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En Jujuy, el lanzamiento se llevó adelante de manera simultánea en las empresas Los Tilianes, Exar, Papel NOA y Ledesma, donde estudiantes de escuelas técnicas pudieron participar de la transmisión nacional y recorrer plantas industriales vinculadas a la matriz productiva provincial.

Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"
Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"

Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"

Participación de estudiantes jujeños

La jornada en Ledesma contó con la participación de 36 alumnos de quinto año y tres docentes de la Escuela Técnica Ingeniero Herminio Arrieta (ETHA), quienes asistieron a las instalaciones de la empresa para formar parte de las distintas actividades programadas.

El encuentro comenzó en la sala de capacitaciones de Mantenimiento de Fábrica de Papel, donde los estudiantes se conectaron virtualmente con la Unión Industrial Argentina y escucharon el mensaje del presidente de la entidad, Martín Rappallini.

Posteriormente, los jóvenes participaron de exposiciones online sobre proyectos desarrollados en ediciones anteriores del programa.

Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"
Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"

Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"

Acercar la industria al mundo educativo

Durante la actividad, el administrador general de Ledesma, Federico Gatti, junto al jefe del Departamento de Ambiente y Comunidad, Arturo Blanco, dieron la bienvenida a los estudiantes y remarcaron la importancia de este tipo de iniciativas.

El programa “Industria Inspira” busca vincular el mundo industrial con el educativo mediante charlas inspiradoras y un concurso anual destinado a estudiantes de escuelas técnicas, quienes deben presentar soluciones innovadoras y sustentables para problemáticas de sus comunidades.

Los proyectos seleccionados podrán acceder a equipamiento tecnológico para las instituciones educativas, programas de formación continua y kits de materiales. Además, el equipo ganador viajará a Buenos Aires para recibir un reconocimiento durante la 32° Conferencia Industrial de la UIA.

Las inscripciones para participar permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto y están dirigidas a estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas de todo el país.

Experiencia TecnoProductiva en Jujuy

En paralelo al lanzamiento nacional, los estudiantes participaron de la “Experiencia TecnoProductiva”, una propuesta impulsada por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Educación de Jujuy, con acompañamiento de la Unión Industrial de Jujuy.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la matriz productiva provincial mediante capacitaciones y experiencias vinculadas al desarrollo científico y tecnológico.

Como parte de la actividad, los jóvenes realizaron un recorrido por la Fábrica de Papel de Ledesma, donde conocieron en detalle los procesos productivos relacionados con sus orientaciones técnicas y especialidades educativas.

Ledesma fue sede del lanzamiento federal de "Industria Inspira 2026"
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