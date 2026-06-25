Llegaron los Renault Days a Jujuy con beneficios imperdibles

Los Renault Days llegaron a Autojujuy con oportunidades en unidades seleccionadas y financiación a tasa 0% para los modelos Renault Boreal, Arkana y Kardian. La propuesta está disponible en la concesionaria ubicada sobre la Ruta Nacional N°9, en el acceso sur de San Salvador de Jujuy.
La iniciativa permite que quienes estén buscando renovar su vehículo o acceder a un Renault puedan consultar por los beneficios disponibles en los modelos incluidos en la promoción.
Financiación para Boreal, Arkana y Kardian
Durante los Renault Days, Autojujuy ofrece la posibilidad de financiar a tasa 0% tres modelos de la marca: Renault Boreal, Renault Arkana y Renault Kardian.
La propuesta se suma a las oportunidades disponibles en unidades seleccionadas, con alternativas pensadas para quienes buscan adquirir un vehículo nuevo.
Los interesados podrán acercarse a la concesionaria para conocer las unidades, recibir asesoramiento y consultar los beneficios disponibles.
Dónde consultar por los Renault Days
Autojujuy se encuentra en Ruta Nacional N°9, kilómetro 1687, sobre la colectora del Acceso Sur de San Salvador de Jujuy.
También se pueden realizar consultas mediante WhatsApp al 388 345-1001.
CONTENIDO EXTERNO
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.