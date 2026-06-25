Llegaron los Renault Days a Jujuy con beneficios imperdibles

Los Renault Days llegaron a Autojujuy con oportunidades en unidades seleccionadas y financiación a tasa 0% para los modelos Renault Boreal, Arkana y Kardian. La propuesta está disponible en la concesionaria ubicada sobre la Ruta Nacional N°9, en el acceso sur de San Salvador de Jujuy.

La iniciativa permite que quienes estén buscando renovar su vehículo o acceder a un Renault puedan consultar por los beneficios disponibles en los modelos incluidos en la promoción.

Financiación para Boreal, Arkana y Kardian Durante los Renault Days, Autojujuy ofrece la posibilidad de financiar a tasa 0% tres modelos de la marca: Renault Boreal, Renault Arkana y Renault Kardian.

La propuesta se suma a las oportunidades disponibles en unidades seleccionadas, con alternativas pensadas para quienes buscan adquirir un vehículo nuevo.

Los interesados podrán acercarse a la concesionaria para conocer las unidades, recibir asesoramiento y consultar los beneficios disponibles. image Dónde consultar por los Renault Days Autojujuy se encuentra en Ruta Nacional N°9, kilómetro 1687, sobre la colectora del Acceso Sur de San Salvador de Jujuy. También se pueden realizar consultas mediante WhatsApp al 388 345-1001. CONTENIDO EXTERNO

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