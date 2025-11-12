Más de 13 mil estudiantes rinden el Operativo Aprender 2025 en Jujuy

Operativo Aprender (Foto ilustrativa)

Este miércoles 12 de noviembre se realizará en todo el país el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2025, dirigido a estudiantes de 6° año del nivel primario, y en Jujuy alcanzará a 13.400 alumnos de 381 escuelas distribuidas en todo el territorio provincial.

La jornada se desarrollará sin suspensión de clases, ya que la evaluación se toma dentro del horario escolar habitual.

Aprender es un dispositivo nacional de evaluación estandarizada que busca conocer los niveles de aprendizaje de las y los estudiantes, así como obtener información sobre los contextos en los que estudian. Sus resultados son una herramienta clave para que los ministerios, las escuelas y los docentes puedan analizar, reflexionar y tomar decisiones orientadas a mejorar la enseñanza y los aprendizajes.

Pruebas Aprender 2024 en Jujuy. Operativo Aprender 2024 en Jujuy.

Durante la jornada, los estudiantes completarán tres cuadernillos: uno de Lengua, otro de Matemática y un Cuestionario del estudiante, donde se les consulta sobre sus experiencias educativas, hábitos y condiciones de estudio. Todas las respuestas son anónimas. A la par, los docentes de las secciones evaluadas responderán el Cuestionario del docente, que releva información sobre formación y estrategias de enseñanza; y los equipos directivos completarán el Cuestionario del directivo, con datos sobre la gestión escolar, recursos e intervenciones pedagógicas. Con este mapa completo, el operativo permitirá contar con evidencia actualizada sobre la situación del sistema educativo jujeño y nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.