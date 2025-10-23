jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 10:59
Elecciones 2025.

Más de 1300 personas privadas de la libertad podrán votar este domingo en Jujuy

En Jujuy, 1354 personas privadas de su libertad están habilitadas para participar de las elecciones 2025 y podrán sufragar en ocho unidades penitenciarias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Más de 1300 personas privadas de la libertad podrán votar este domingo en Jujuy

Más de 1300 personas privadas de la libertad podrán votar este domingo en Jujuy

Elecciones 2025 - imagen ilustrativa

Elecciones 2025 - imagen ilustrativa 

Más de 1300 personas privadas de la libertad podrán votar este domingo en Jujuy

En la provincia, un total de 1354 internos e internas se encuentran habilitados para sufragar en los distintos establecimientos penitenciarios, tanto federales como provinciales, según confirmó el secretario electoral del Juzgado Federal de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero.

El funcionario precisó que la votación se llevará adelante en los ocho centros penitenciarios habilitados:

Elecciones 2025: Unidades Federales

  • Unidad Penal Federal Nº 8 de Alto Comedero.

  • Unidad N° 22, Cárcel Federal de Jujuy (Ruta Provincial N° 1, km 47, “El Arenal”).

Elecciones 2025: Unidades Provinciales

  • Establecimiento Penitenciario Nº 1 (Barrio Gorriti).

  • Establecimiento Nº 2 (internos menores varones, Alto Comedero).

  • Establecimiento Nº 3 (mujeres procesadas y condenadas, Av. Forestal).

  • Establecimiento Nº 4 (internos exintegrantes de fuerzas de seguridad).

  • Establecimiento Nº 5 (Centro de Reinserción Social, Av. Forestal 497).

  • Establecimiento Nº 7 (internos mayores, Alto Comedero).

  • Complejo Penitenciario Nº 8 de Chalicán

Elecciones 2025
Elecciones 2025 - imagen ilustrativa Más de 1300 personas privadas de la libertad podrán votar este domingo en Jujuy

Elecciones 2025 - imagen ilustrativa

Más de 1300 personas privadas de la libertad podrán votar este domingo en Jujuy

El derecho al voto en contexto de encierro

La Cámara Nacional Electoral (CNE) es el organismo que confecciona el Registro de Electores Privados de Libertad, habilita las mesas de votación y designa las autoridades que se desempeñarán en cada unidad.

Según la Dirección Nacional Electoral,

Las personas procesadas, que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tienen derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios para cargos nacionales que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidas. Las personas procesadas, que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tienen derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios para cargos nacionales que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidas.

La Cámara Nacional Electoral es el organismo que confecciona el Registro de Electores Privados de Libertad y que habilita las mesas de votación en cada establecimiento de detención y designa a las autoridades que se desempeñarán en ellas.

Los electores privados de su libertad que estén inscriptos en el Registro, deberán presentar su DNI y votarán mediante la boleta única de papel.

Cómo será la votación en las cárceles

Los talonarios de boletas únicas de papel (BUP) que se utilizarán en las unidades penitenciarias no incluirán circuito ni número de mesa, sino únicamente la identificación del distrito electoral, respetando las disposiciones judiciales.

Las boletas serán despachadas directamente al Registro de Electores Privados de Libertad por las entidades responsables de la impresión, sin intervención de las Juntas Electorales Nacionales ni de la Dirección Nacional Electoral.

En los centros penitenciarios jujeños, los electores podrán sufragar con la misma Boleta Única de Papel utilizada en las 1.806 mesas habilitadas en toda la provincia.

¿Cuántas personas estaban habilitadas para votar en 2023 en Jujuy?

Durante las elecciones PASO de agosto de 2023, unas 600 personas privadas de la libertad se encontraban en condiciones de votar en Jujuy.

En esa oportunidad se dispusieron seis mesas en los establecimientos de Gorriti, Menores, Mujeres, Exfuerzas de Seguridad, el Centro de Reinserción Social y el Penal Nº 7.

La cifra de este año más que duplica la participación de 2023, reflejando una ampliación del padrón y de la infraestructura electoral dentro del sistema penitenciario.

