Más de 1300 personas privadas de la libertad podrán votar este domingo en Jujuy

En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre , el Registro Electoral Federal y las autoridades provinciales de Jujuy ultiman los operativos para garantizar que las personas privadas de la libertad puedan ejercer su derecho al voto.

En la provincia, un total de 1354 internos e internas se encuentran habilitados para sufragar en los distintos establecimientos penitenciarios, tanto federales como provinciales , según confirmó el secretario electoral del Juzgado Federal de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero.

El funcionario precisó que la votación se llevará adelante en los ocho centros penitenciarios habilitados:

La Cámara Nacional Electoral (CNE) es el organismo que confecciona el Registro de Electores Privados de Libertad , habilita las mesas de votación y designa las autoridades que se desempeñarán en cada unidad.

Según la Dirección Nacional Electoral,

Las personas procesadas, que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tienen derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios para cargos nacionales que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidas.

Los electores privados de su libertad que estén inscriptos en el Registro, deberán presentar su DNI y votarán mediante la boleta única de papel.

Los electores privados de su libertad que estén inscriptos en el Registro, deberán presentar su DNI y votarán mediante la boleta única de papel.

Cómo será la votación en las cárceles

Los talonarios de boletas únicas de papel (BUP) que se utilizarán en las unidades penitenciarias no incluirán circuito ni número de mesa, sino únicamente la identificación del distrito electoral, respetando las disposiciones judiciales.

Las boletas serán despachadas directamente al Registro de Electores Privados de Libertad por las entidades responsables de la impresión, sin intervención de las Juntas Electorales Nacionales ni de la Dirección Nacional Electoral.

En los centros penitenciarios jujeños, los electores podrán sufragar con la misma Boleta Única de Papel utilizada en las 1.806 mesas habilitadas en toda la provincia.

¿Cuántas personas estaban habilitadas para votar en 2023 en Jujuy?

Durante las elecciones PASO de agosto de 2023, unas 600 personas privadas de la libertad se encontraban en condiciones de votar en Jujuy.

En esa oportunidad se dispusieron seis mesas en los establecimientos de Gorriti, Menores, Mujeres, Exfuerzas de Seguridad, el Centro de Reinserción Social y el Penal Nº 7.

La cifra de este año más que duplica la participación de 2023, reflejando una ampliación del padrón y de la infraestructura electoral dentro del sistema penitenciario.