Urnas, kits y boletas: qué se le entregará a cada presidente de mesa este domingo

En las elecciones 2025 no habrá lapiceras borrables: se usarán biromes indelebles marca Ezco, según confirmó la Cámara Nacional Electoral.

Cuanta regresiva para este domingo 26 de octubre donde el país vivirá las elecciones 2025 de carácter legislativo, aunque con contadas particularidades en algunas provincias. Se trata de una jornada especial, no solo por lo que significa "ir a las urnas" sino también porque el país estará estrenando el sistema de sufragio de la Boleta Única de papel - BUP -

País. Elecciones 2025: qué pasa si no voto el domingo 26 de octubre

El Secretario Electoral del Juzgado Federal de Jujuy , Manuel Álvarez del Rivero , explicó cómo será la entrega del material electoral para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre , cuando los jujeños concurran a votar en las mesas habilitadas en toda la provincia.

“Cada autoridad de mesa va a recibir una urna, y dentro de la urna va a haber una caja, un kit de útiles y un bolsín transparente. Además, cada mesa va a tener su cabina de votación”, detalló Álvarez del Rivero. “Cada autoridad de mesa va a recibir una urna, y dentro de la urna va a haber una caja, un kit de útiles y un bolsín transparente. Además, cada mesa va a tener su cabina de votación”, detalló Álvarez del Rivero.

El funcionario precisó que el objetivo es garantizar que cada mesa cuente con todos los elementos necesarios para el desarrollo normal de la jornada electoral, desde la apertura a las 8 hasta el cierre a las 18.

Traslado de urnas - Elecciones 2025 Qué contiene el kit electoral

Qué contiene el kit electoral

Según explicó el Secretario Electoral, el material entregado a cada autoridad incluye:

Dentro de la caja de útiles para las elecciones 2025

8 lapiceras

1 regla

Cinta de papel

1 sello para boleta escrutada

1 marcador negro

Sobres para distintas situaciones: Actas dirigidas al presidente de la Junta Electoral Votos recurridos Votos con identidad impugnada Boletas reemplazadas

Actas de voto recurrido y de identidad impugnada

Código Electoral

Guía resumen para autoridades de mesa

Recomendaciones sobre accesibilidad

Afiches con los seis pasos para votar

Afiches de accesibilidad

Fajas de seguridad (grandes y chicas)

Manual de autoridades de mesa

Carteles identificatorios de la mesa

Credenciales para las autoridades

Dentro del bolsín transparente

Talonario de boletas

Un acta y dos certificados

Un telegrama

Padrón del presidente

Padrón del vicepresidente

Padrón tabloide

“El material llega completo para que el presidente de mesa pueda cumplir todas sus funciones sin depender de otros organismos durante el día”, explicó Álvarez del Rivero.

Lapicera - elecciones 2025 En las elecciones 2025 no habrá lapiceras borrables: se usarán biromes indelebles marca Ezco, según confirmó la Cámara Nacional Electoral.

Elecciones 2025: estiman que los primeros resultados tardarán en conocerse

Por su parte, el Secretario Electoral del Juzgado Federal de Jujuy, anticipó que los primeros resultados de las elecciones 20225 del domingo 26 de octubre, demorarán en conocerse un poco más de lo habitual. “El Código Nacional Electoral prevé que hasta las 21 horas no se puede brindar ningún tipo de información”, aclaró y continuó, “nosotros entendemos que el resultado va a estar un poco más tarde. Tengamos en cuenta que es la primera implementación de este instrumento, los ciudadanos nos vamos a tener que familiarizarse con él”, explicó la autoridad electoral.

Cuándo inicia la veda electoral

La veda electoral comenzará el viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana, es decir, 48 horas antes de los comicios, y se extenderá hasta las 21 del domingo 26, tres horas después del cierre de votación.

Durante ese período no se podrán realizar actos públicos, difundir encuestas, emitir publicidad política ni vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado. También se prohíbe portar armas, utilizar banderas partidarias o distribuir propaganda electoral.

De esta manera, la Secretaría Electoral busca garantizar un proceso ordenado, transparente y accesible, en una jornada clave en la que se renovará parte del Congreso Nacional.