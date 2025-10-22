miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 09:12
Elecciones 2025.

Urnas, kits y boletas: qué se le entregará a cada presidente de mesa este domingo

El secretario electoral de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero, detalló qué elementos incluye las urnas y el kit de útiles que recibirán las autoridades de mesa.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Qué contiene el kit electoral

Qué contiene el kit electoral

Qué contiene el kit electoral

Qué contiene el kit electoral

En las elecciones 2025 no habrá lapiceras borrables: se usarán biromes indelebles marca Ezco, según confirmó la Cámara Nacional Electoral.

En las elecciones 2025 no habrá lapiceras borrables: se usarán biromes indelebles marca Ezco, según confirmó la Cámara Nacional Electoral.

Cuanta regresiva para este domingo 26 de octubre donde el país vivirá las elecciones 2025 de carácter legislativo, aunque con contadas particularidades en algunas provincias. Se trata de una jornada especial, no solo por lo que significa "ir a las urnas" sino también porque el país estará estrenando el sistema de sufragio de la Boleta Única de papel - BUP-

Lee además
elecciones 2025: quienes pueden votar este domingo
Importante.

Elecciones 2025: quiénes pueden votar este domingo
Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota
País.

Elecciones 2025: qué pasa si no voto el domingo 26 de octubre

El Secretario Electoral del Juzgado Federal de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero, explicó cómo será la entrega del material electoral para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, cuando los jujeños concurran a votar en las mesas habilitadas en toda la provincia.

“Cada autoridad de mesa va a recibir una urna, y dentro de la urna va a haber una caja, un kit de útiles y un bolsín transparente. Además, cada mesa va a tener su cabina de votación”, detalló Álvarez del Rivero. “Cada autoridad de mesa va a recibir una urna, y dentro de la urna va a haber una caja, un kit de útiles y un bolsín transparente. Además, cada mesa va a tener su cabina de votación”, detalló Álvarez del Rivero.

El funcionario precisó que el objetivo es garantizar que cada mesa cuente con todos los elementos necesarios para el desarrollo normal de la jornada electoral, desde la apertura a las 8 hasta el cierre a las 18.

Traslado de urnas - Elecciones 2025
Qué contiene el kit electoral

Qué contiene el kit electoral

Qué contiene el kit electoral

Según explicó el Secretario Electoral, el material entregado a cada autoridad incluye:

Dentro de la caja de útiles para las elecciones 2025

  • 8 lapiceras

  • 1 regla

  • Cinta de papel

  • 1 sello para boleta escrutada

  • 1 marcador negro

  • Sobres para distintas situaciones:

    • Actas dirigidas al presidente de la Junta Electoral

    • Votos recurridos

    • Votos con identidad impugnada

    • Boletas reemplazadas

  • Actas de voto recurrido y de identidad impugnada

  • Código Electoral

  • Guía resumen para autoridades de mesa

  • Recomendaciones sobre accesibilidad

  • Afiches con los seis pasos para votar

  • Afiches de accesibilidad

  • Fajas de seguridad (grandes y chicas)

  • Manual de autoridades de mesa

  • Carteles identificatorios de la mesa

  • Credenciales para las autoridades

Dentro del bolsín transparente

  • Talonario de boletas

  • Un acta y dos certificados

  • Un telegrama

  • Padrón del presidente

  • Padrón del vicepresidente

  • Padrón tabloide

“El material llega completo para que el presidente de mesa pueda cumplir todas sus funciones sin depender de otros organismos durante el día”, explicó Álvarez del Rivero.

Lapicera - elecciones 2025
En las elecciones 2025 no habrá lapiceras borrables: se usarán biromes indelebles marca Ezco, según confirmó la Cámara Nacional Electoral.

En las elecciones 2025 no habrá lapiceras borrables: se usarán biromes indelebles marca Ezco, según confirmó la Cámara Nacional Electoral.

Elecciones 2025: estiman que los primeros resultados tardarán en conocerse

Por su parte, el Secretario Electoral del Juzgado Federal de Jujuy, anticipó que los primeros resultados de las elecciones 20225 del domingo 26 de octubre, demorarán en conocerse un poco más de lo habitual. El Código Nacional Electoral prevé que hasta las 21 horas no se puede brindar ningún tipo de información”, aclaró y continuó, “nosotros entendemos que el resultado va a estar un poco más tarde. Tengamos en cuenta que es la primera implementación de este instrumento, los ciudadanos nos vamos a tener que familiarizarse con él”, explicó la autoridad electoral.

Cuándo inicia la veda electoral

La veda electoral comenzará el viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana, es decir, 48 horas antes de los comicios, y se extenderá hasta las 21 del domingo 26, tres horas después del cierre de votación.

Durante ese período no se podrán realizar actos públicos, difundir encuestas, emitir publicidad política ni vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado. También se prohíbe portar armas, utilizar banderas partidarias o distribuir propaganda electoral.

De esta manera, la Secretaría Electoral busca garantizar un proceso ordenado, transparente y accesible, en una jornada clave en la que se renovará parte del Congreso Nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: quiénes pueden votar este domingo

Elecciones 2025: qué pasa si no voto el domingo 26 de octubre

Elecciones 2025: estiman que los primeros resultados tardarán en conocerse

El Gobierno informó que enviará la "Ley Bases 2" tras las Elecciones

Elecciones 2025: comenzó el traslado de las urnas al interior

Lo que se lee ahora
Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel