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6 de abril de 2026 - 11:07
Jujuy.

Más de 800 infracciones y 101 actas por alcoholemia en Jujuy durante el fin de semana

Las infracciones de tránsito en Jujuy dejaron 101 actas por alcoholemia y más de 800 actas con 40 siniestros sin víctimas fatales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Controles viales en Jujuy: detectaron 101 casos de alcoholemia positiva y 40 siniestros

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Dentro de ese total, se contabilizaron 710 actas varias, 101 por alcoholemia positiva y 8 por exceso de velocidad, en el marco de los operativos desplegados en distintos puntos de la provincia.

Más de 100 actas por alcoholemia

Uno de los datos más relevantes del reporte oficial es la cantidad de infracciones detectadas por consumo de alcohol al volante. Durante el fin de semana, los controles viales terminaron con 101 actas por alcoholemia, una cifra que volvió a mostrar el peso de esta falta en los operativos de seguridad vial.

El informe también expone que la mayor parte de las actuaciones correspondió a faltas varias, con 710 actas labradas, mientras que los casos vinculados al exceso de velocidad fueron 8.

Alcoholemia positiva: en una semana se labraron 138 actas
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40 siniestros viales y ningún fallecido

En paralelo, durante el mismo período se registraron 40 siniestros viales en toda la provincia. A pesar de esa cifra, el parte indicó que no hubo personas fallecidas como consecuencia de esos hechos.

El dato de cero víctimas fatales aparece como uno de los puntos destacados del balance, en un contexto donde cada fin de semana los controles apuntan a reducir conductas de riesgo y prevenir incidentes graves en rutas y calles jujeñas.

Cómo quedó el balance del fin de semana

El resumen oficial de los operativos realizados entre el jueves y el lunes fue el siguiente:

  • Actas varias: 710
  • Actas por alcoholemia: 101
  • Actas por velocidad: 8
  • Total de actas: 819
  • Siniestros viales: 40
  • Fallecidos en siniestros viales: 0

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