Más conductores alcoholizados en Jujuy: crecieron los casos un 25,9% respecto al 2025

Según los registros oficiales, entre el 1 y el 15 de enero de 2025 se detectaron 247 conductores alcoholizados, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra ascendió a 311. Desde el organismo detallaron además que, dentro del total de este año, dos personas se negaron a realizar el test, lo que se considera como resultado positivo.
Este incremento representa una suba del 25,9% respecto del año anterior, con 64 casos más de alcoholemia positiva en Jujuy.
Casi mil conductores alcoholizados fueron sancionados en rutas del país en el 2026
De acuerdo con el organismo, durante lo que va del año se efectuaron 2.913 operativos, en los cuales se controlaron 231.962 vehículos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente. De esos casos, casi mil corresponden a conductores que manejaban con alcohol en sangre.
Entre los registros más altos del país se destacó un test que arrojó más de 3 g/l en General Güemes (Salta) —por encima del límite máximo del equipo de medición—. Le siguieron valores de 2,84 g/l en Gualeguaychú (Entre Ríos), 2,71 g/l en Ruta Nacional 12 (Misiones), 2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú y 2,48 g/l en los corredores RN117 y RN14, Corrientes.