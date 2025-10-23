Mediación entre vecinos gratis en Jujuy: qué se puede resolver y cómo anotarse

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy habilitó un Centro de Mediación Comunitaria destinado a los vecinos de la capital. El objetivo es ofrecer un espacio gratuito y voluntario donde se puedan resolver conflictos cotidianos a través del diálogo. El servicio funciona bajo la órbita de la Procuración Municipal y busca prevenir enfrentamientos mayores mediante acuerdos construidos entre las propias partes.

El Centro de Mediación Comunitaria propone una forma alternativa de resolver disputas sin necesidad de iniciar un proceso judicial. La iniciativa municipal apunta a brindar respuestas rápidas y efectivas ante problemas barriales, familiares o edilicios, fortaleciendo la comunicación entre los vecinos.

La mediación está guiada por un profesional neutral que facilita el diálogo entre las partes. Este mediador no actúa como abogado ni decide quién tiene razón, sino que acompaña el proceso para que los participantes lleguen a una solución consensuada. Cada persona puede expresar su versión de los hechos y, con la ayuda del mediador, analizar los intereses que están en juego.

Qué tipos de conflictos se pueden tratar

En el Centro se abordan conflictos de convivencia vecinal, situaciones intrafamiliares, problemas de mantenimiento edilicio como filtraciones o humedad, y cuestiones vinculadas con ruidos molestos, malezas o acumulación de residuos. También se reciben consultas sobre desacuerdos que afecten la armonía barrial o el uso de espacios comunes.

Este mecanismo de resolución no solo evita demoras judiciales, sino que reduce los costos, mejora la relación entre las partes y contribuye a una convivencia más saludable. Al finalizar cada mediación, los participantes suelen adquirir herramientas para comunicarse mejor y prevenir futuros conflictos.

Un servicio gratuito al alcance de todos los vecinos

El Centro de Mediación Comunitaria depende de la Procuración Municipal y atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00, en calle Jaime Freire 541, planta baja, oficina 3. La atención es gratuita y confidencial.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 388-5851348 o enviar un correo electrónico a [email protected] para solicitar una entrevista. No es necesario contar con abogado ni realizar trámites previos, ya que todo el proceso se desarrolla dentro del ámbito municipal.