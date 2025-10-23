jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 07:53
Mediación entre vecinos gratis en Jujuy: qué se puede resolver y cómo anotarse

El municipio ofrece un espacio para resolver conflictos entre vecinos sin acudir a la Justicia. Cómo es la mediación comunitaria.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La mediación está guiada por un profesional neutral que facilita el diálogo entre las partes. Este mediador no actúa como abogado ni decide quién tiene razón, sino que acompaña el proceso para que los participantes lleguen a una solución consensuada. Cada persona puede expresar su versión de los hechos y, con la ayuda del mediador, analizar los intereses que están en juego.

Qué tipos de conflictos se pueden tratar

En el Centro se abordan conflictos de convivencia vecinal, situaciones intrafamiliares, problemas de mantenimiento edilicio como filtraciones o humedad, y cuestiones vinculadas con ruidos molestos, malezas o acumulación de residuos. También se reciben consultas sobre desacuerdos que afecten la armonía barrial o el uso de espacios comunes.

Este mecanismo de resolución no solo evita demoras judiciales, sino que reduce los costos, mejora la relación entre las partes y contribuye a una convivencia más saludable. Al finalizar cada mediación, los participantes suelen adquirir herramientas para comunicarse mejor y prevenir futuros conflictos.

Un servicio gratuito al alcance de todos los vecinos

El Centro de Mediación Comunitaria depende de la Procuración Municipal y atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00, en calle Jaime Freire 541, planta baja, oficina 3. La atención es gratuita y confidencial.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 388-5851348 o enviar un correo electrónico a [email protected] para solicitar una entrevista. No es necesario contar con abogado ni realizar trámites previos, ya que todo el proceso se desarrolla dentro del ámbito municipal.

