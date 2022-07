La semana pasada un salteño falleció en Bolivia después de que le negaran la atención médica urgente que requería luego de haber sufrido un accidente de tránsito. La situación desató una gran polémica y fue el puntapié para poner en agenda una situación que denuncian los funcionarios que trabajan en la frontera: que Bolivia no cumple con el convenio de reciprocidad en atención de salud que firmó con la Argentina y que lo obliga a atender a los ciudadanos de nuestro país gratuitamente en casos urgentes.

Pese a esa obligatoriedad, la directora del Hospital Jorge Uro de la ciudad de La Quiaca aseguró este lunes que, mientras en Argentina se atiende "a todos los pacientes bolivianos", el problema continúa del otro lado de la frontera, donde "cobran todo y, si alguien no paga, no los atienden", dijo Fernanda Elías y agregó: "Ante urgencias sanitarias, maltratan a los argentinos y no les reciben nuestro dinero".

El convenio de reciprocidad sanitaria entre Argentina y Bolivia

El convenio de reciprocidad mutua en materia sanitaria fue firmado en el año 2019 entre el entonces secretario de Salud Pública de la Nación, Adolfo Rubinstein, y la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño.

El acuerdo establece la reciprocidad para la asistencia médica gratuita en casos de urgencias y emergencias en establecimientos de salud pública.

reciprocidad en salud.jpg Rubinstein y Montaño firman el convenio de reciprocidad en atención de salud Argentina-Bolivia en 2019. /Archivo

Al firmarlo, Argentina y Bolivia se comprometieron a fijar acuerdos a nivel nacional o subnacional para garantizar la gratuidad y oportunidad de los tratamientos de las urgencias y emergencias que afecten a ciudadanos de una de las naciones que se encuentren en el territorio de la otra, independientemente de su estatus migratorio.

El convenio tiene una duración de cinco años - hasta 2024 - y es renovable automáticamente por períodos de la misma duración - hasta 2029 -.