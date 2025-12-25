jueves 25 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de diciembre de 2025 - 09:37
Atención.

Navidad en Jujuy: cómo funcionan los servicios este 25 de diciembre

Por el feriado de Navidad, la provincia presenta cambios en bancos, transporte, recolección de residuos y comercios durante este miércoles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy.

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy.

Lee además
En tiempo en Navidad para Jujuy: renovaron la alerta por fuertes lluvias para este 25 de diciembre
SMN.

En tiempo en Navidad para Jujuy: renovaron la alerta por fuertes lluvias para este 25 de diciembre
Papa León XIV video
Sociedad.

Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados

Desde las primeras horas del día, la ciudad presenta un movimiento reducido, con calles más tranquilas y menor circulación. El funcionamiento de bancos, oficinas públicas, transporte y recolección de residuos marca el ritmo de la jornada en la capital y en distintos puntos de la provincia.

Servicios del 25 de diciembre en Jujuy

  • Bancos: cerrados
  • Administración pública: sin actividad
  • Colectivos: circulación a partir de las 17, con unidades reducidas
  • Recolección de residuos LIMSA: servicio en horario nocturno (a partir de las 21)
  • Recolección de residuos municipal: sin servicio
  • Supermercados y comercios: cerrados
  • Ascensores urbanos: cerrados
  • Taxis: tarifa 2 durante toda la jornada
  • Estacionamiento tarifado: sin servicio

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En tiempo en Navidad para Jujuy: renovaron la alerta por fuertes lluvias para este 25 de diciembre

Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados

Conocé los horarios de misas de Navidad este 25 de diciembre en Jujuy

Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla

Dónde sacar efectivo en estos días de Navidad y Año Nuevo

Lo que se lee ahora
como sera el asueto del 26 de diciembre en jujuy y a quienes contempla
Sociedad.

Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Misa de Gallo en la Iglesia Catedral: dispusieron una carpa para recibir a los fieles

Qué se puede hacer en esta bella y oculta localidad del país. video
Turismo.

El pueblo de Tucumán con paisajes de ensueño que fascina a todos los turistas que lo visitan

Pirotecnia cero en Jujuy.
Atención.

Pirotecnia sonora en Jujuy: dónde llamar para denunciar en estas fiestas

Radio Fiesta con transmisión especial en vivo y regalos inéditos este 24 de diciembre video
Imperdible.

Radio Fiesta con transmisión especial en vivo y regalos inéditos este 24 de diciembre

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix video
Comienza el final

Cuándo sale el volumen 2 de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cuándo será el final

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel