Navidad en Jujuy: cómo funcionan los servicios este 25 de diciembre

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy.

Este jueves 25 de diciembre, Jujuy atraviesa el feriado nacional por Navidad con un esquema especial de funcionamiento en los servicios públicos y privados. Como ocurre cada año, gran parte de las actividades se encuentran suspendidas o con horarios reducidos, mientras que algunos servicios esenciales operan con modalidades excepcionales.

Desde las primeras horas del día, la ciudad presenta un movimiento reducido, con calles más tranquilas y menor circulación. El funcionamiento de bancos, oficinas públicas, transporte y recolección de residuos marca el ritmo de la jornada en la capital y en distintos puntos de la provincia.

