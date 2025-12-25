Navidad en Jujuy: cómo funcionan los servicios este 25 de diciembre

Este jueves 25 de diciembre, Jujuy atraviesa el feriado nacional por Navidad con un esquema especial de funcionamiento en los servicios públicos y privados. Como ocurre cada año, gran parte de las actividades se encuentran suspendidas o con horarios reducidos, mientras que algunos servicios esenciales operan con modalidades excepcionales.
Desde las primeras horas del día, la ciudad presenta un movimiento reducido, con calles más tranquilas y menor circulación. El funcionamiento de bancos, oficinas públicas, transporte y recolección de residuos marca el ritmo de la jornada en la capital y en distintos puntos de la provincia.
