Nuevo Alisos 3, tu terreno en un entorno natural

El mercado hoy vuelve a demostrar que la tierra es la inversión más segura. La propuesta de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, combina una ubicación estratégica y facilidades de pago a largo plazo con cuotas accesibles.

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Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nº 9, en la zona de Los Alisos, este proyecto no es una promesa aislada, sino la continuación natural de un barrio ya consolidado gracias al éxito de sus etapas 1 y 2. Esta madurez urbanística garantiza no solo un entorno de crecimiento comprobable, sino también una revalorización sostenida del metro cuadrado a medida que avanzan las obras.

El desarrollo está pensado con un doble propósito: satisfacer las demandas del usuario final que proyecta construir su hogar en un entorno tranquilo, y brindar seguridad al inversor que busca capitalizarse a mediano plazo. Con un plazo estimado de finalización de obra de 2 años, el loteo asegura un progreso tangible y estructurado.

Lotes de 300 m².

Agua Potable.

Energía Eléctrica.

Alumbrado Público.

Calles Enripiadas.

Agostini terreno (2)

Cómo Ingresar a la Inversión

Lo que destaca la promo de junio de Nuevo Alisos III es la facilidad para acceder a un terreno, gracias a su bajo anticipo y el sistema de financiación propio “Lote fácil”.

1-Financiación cómoda y accesible.

Para quienes buscan invertir mensualmente sin descapitalizarse de golpe, con una entrega inicial desde $350.000. Esta suma puede ser abonada cómodamente con Tarjeta de Crédito Macro a través de la plataforma VIUMI. El saldo restante cuenta con una financiación inigualable de hasta 132 cuotas desde $178.000.

2-Descuento importante por pago de contado.

Para quienes disponen del capital y buscan maximizar la rentabilidad inmediata, la empresa ofrece un excelente 20% de descuento por pago de contado. Esto reduce el precio de lista inicial a un valor exclusivo desde $19.076.800.

Nota para el inversor: al ser un plan de largo plazo, las cuotas se ajustan mensualmente de forma transparente según el Índice CAC (Cámara Argentina de la Construcción), lo que asegura el avance real de las obras en contextos inflacionarios. Es importante considerar que los gastos de otorgamiento no son reembolsables y que el valor final no incluye gastos de Escribano.

¡Anticipate y reservá tu lote ya! Para aprovechar las condiciones exclusivas de este mes de junio, podés recibir atención personalizada a través de los siguientes canales:

* Atención Comercial Presencial: José de la Iglesia 1390 - San Salvador de Jujuy.

Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs.

Sábados de 9:00 a 13:00 hs.

* Visita Virtual 360°: Recorré el proyecto desde la comodidad de tu casa ingresando a www.nuevoalisos360.com

* Contacto Directo (WhatsApp): 388-462-4099

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