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6 de octubre de 2026 - 11:12
Jujuy.

Obras en San Salvador de Jujuy: durante diez días no se podrá estacionar en algunos sectores

Por diferentes obras habrá cortes y prohibiciones de estacionamiento en distintas calles de San Salvador de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
trabajos de repavimentacion
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Restricciones en calle Alvear

Por las obras de repavimentación que se realizan sobre calle Alvear, entre Lamadrid y Balcarce, se dispuso la restricción del tránsito vehicular y del estacionamiento en ese tramo. La medida comenzó a regir desde las 20 horas de este lunes 5 de octubre.

Además, a partir del martes 6 de octubre y durante aproximadamente diez días, estará restringido el estacionamiento sobre calle Alvear, desde Ramírez de Velazco hasta Senador Pérez. En este caso, la medida responde a trabajos que se realizarán sobre el cordón cuneta.

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