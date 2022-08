Pachamama: sacrificar animales como ofrenda

Esto ocurre en comunidades originarias que están muy aferradas al festejo y que por tradición realizan este acto que protectoras y gran parte de la sociedad busca erradicar. Esta costumbre ancestral que perdura en algunos lugares no deja de significar un daño importante y más en contextos como los de ahora, en donde el maltrato animal es considerado un delito. Se suelen sacrificar llamas, guanacos y vicuñas.

En ese marco, desde una protectora de mascotas de la localidad de La Quiaca, le indicaron a Todo Jujuy que "hasta el momento no hemos visto ningún caso sobre este tema", pero aclararon que "en nuestra ciudad no pasa mucho esto, pero en las comunidades aledañas sí ocurre que matan animales para ofrendar a la Pachamama. Son comunas muy cerradas, en las que no se puede ingresar".