jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2025 - 19:50
Reclamo.

Padres de la Escuela de Minas denunciaron suspensión reiterada de clases

Advierten que los estudiantes no tuvieron una semana completa de clases en lo que va del año y reclaman respuestas a las autoridades.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Escuela de Minas Horacio Carrillo.

Escuela de Minas "Horacio Carrillo".

Padres de alumnos de la Escuela de Minas de Jujuy denuncian que la institución lleva meses sin garantizar una continuidad pedagógica. Según señalaron en diálogo con Canal 4, los estudiantes “difícilmente han tenido una semana completa de clases” desde que comenzó el ciclo lectivo.

Lee además
comenzo el corte de agua en san salvador de jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados
Incendio forestal en Humahuaca.
Precaución.

Por un fuerte incendio forestal en Humahuaca cortaron la ruta 73

El reclamo fue encabezado por Gastón Chedufau, padre de un alumno, quien sostuvo que la situación “ya colmó la paciencia de las familias”. Explicó que a las frecuentes medidas de fuerza y ausencias docentes se sumó este miércoles una suspensión de clases que consideraron “injustificada”.

“Anoche se informó que, por un supuesto corte de agua, no se iban a dictar clases. Sin embargo, esta mañana comprobamos que en la escuela había agua y en otras unidades académicas de la UNJu trabajaban normalmente. Recién después de que comenzamos a organizarnos como padres, anunciaron que las clases se restablecían desde las 3 de la tarde. Pero fue una reacción tardía”, expresó Chedufau.

image
Reclamo de padres de alumnos de la Escuela de Minas.

Reclamo de padres de alumnos de la Escuela de Minas.

"El problema no es solo económico"

El padre advirtió que la irregularidad en el dictado de clases afecta directamente a la formación de los alumnos: La exigencia para los chicos es la misma que si hubieran tenido clases, o peor: se baja la vara de exigencia. Eso hace que quienes aspiran a una educación de excelencia no reciban el nivel académico que corresponde a la Escuela de Minas”, aseguró.

Los padres indicaron que ya presentaron varias notas a la dirección del establecimiento. Chedufau comentó que “nos dijeron que el problema no es solo económico. Parecería que también hay cuestiones políticas y sindicales detrás. Mientras tanto, los únicos perjudicados son los estudiantes”, lamentó.

“Es un panorama desolador. Nuestros hijos merecen una escolarización completa y de calidad, y hoy no la están recibiendo”, concluyó Chedufau.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Por un fuerte incendio forestal en Humahuaca cortaron la ruta 73

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

Cuáles serán las escuelas con clases virtuales por el corte de agua

FNE 2025: convocan al curso de manipulación de alimentos para el patio de comidas

Lo que se lee ahora
comenzo el corte de agua en san salvador de jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio video
Ushuaia.

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel