Piden no llevar mascotas a las peregrinaciones a Río Blanco

El próximo domingo se realiza la segunda peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco , momento en que algunas personas se movilizan desde distintos puntos de la provincia y algunos lo hacen con mascotas , sobre todo perros.

“ No lleven mascotas. Los peregrinos son las personas, no los animales ”, dijo la presidenta del Instituto de Derecho Animal de Jujuy, Andrea Szecsi . “Les pedimos a todas las personas que por favor no los lleven a los animales, por más que digan que están acostumbrados a caminar o que saben volver a la casa”.

“Son muchos kilómetros y las condiciones climáticas no son las mejores. Ellos no están acostumbrados”, recalcó y dijo que recibieron denuncias a través del Departamento Contravencional que las personas aprovechan para llevar a los animales y dejarlos allá abandonados . “El cura se hace cargo de estos animales, y ya tiene más de 20 en el lugar”, lamentó.

Las denuncias

“Es bastante difícil hacerlas, porque tenés que identificar quién es el tutor de este animalito. Se hace difícil”, destacó Szecsi. “Muchas veces las personas conocen quiénes son los responsables de estos animales y hacen las denuncias”.

“Siempre venimos llevando el mensaje: los animales se tienen que quedar en casa. Tomen los recaudos para que no se escapen”, y dijo que en otro tipo de movilizaciones más alejadas de las ciudades, los animales “se pierden cuando son en el norte y no saben volver. Mueren de hipotermia, por las llagas y las patitas lastimadas”, lamentó.

Andrea Szecsi – Pta. Instituto Animal

Agenda en Río Blanco

2ª Peregrinación – 5 de octubre: Familias del interior de la provincia.

6 de octubre: Vigilia y cambio de manto de la Virgen hasta la medianoche.

7 de octubre: Festividad de la Virgen del Rosario, patrona de Jujuy, con misa en el Santuario y en la Catedral de San Salvador de Jujuy.

3ª Peregrinación – 12 de octubre: Día de la familia y las misiones.

18 de octubre: Vigilia de los jóvenes desde las 15:00, con misa a las 19:30.

4ª Peregrinación – 19 de octubre: Día de las madres y de los jóvenes.

26 de octubre: No habrá peregrinación por las elecciones legislativas.

1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos.

2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 7, 8:30, 10:30, 12, 18 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 6:30, 10, 16:30 y 19 horas. La salida de cada peregrinación desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy será a las 5 de la mañana, recomendando llevar silla, paraguas y agua.