sábado 04 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2025 - 20:29
Responsabilidad.

Piden no llevar mascotas a las peregrinaciones a Río Blanco

El domingo se hace una nueva peregrinación al Santuario de Río Blanco, y pidieron no llevar mascotas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Piden nollevar mascotas a las peregrinaciones a Río Blanco (Foto ilustrativa)

Piden no llevar mascotas a las peregrinaciones a Río Blanco (Foto ilustrativa)

El próximo domingo se realiza la segunda peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco, momento en que algunas personas se movilizan desde distintos puntos de la provincia y algunos lo hacen con mascotas, sobre todo perros.

Lee además
¿Las mascotas deberían dormir en la cama? Qué dicen los expertos.
Consejos.

Según los expertos, ¿Está bien que las mascotas duerman en la cama?
Superpoblación de mascotas.
Superpoblación.

En Alto Comedero hay un promedio de 14 mascotas por familia

No lleven mascotas. Los peregrinos son las personas, no los animales”, dijo la presidenta del Instituto de Derecho Animal de Jujuy, Andrea Szecsi. “Les pedimos a todas las personas que por favor no los lleven a los animales, por más que digan que están acostumbrados a caminar o que saben volver a la casa”.

“Son muchos kilómetros y las condiciones climáticas no son las mejores. Ellos no están acostumbrados”, recalcó y dijo que recibieron denuncias a través del Departamento Contravencional que las personas aprovechan para llevar a los animales y dejarlos allá abandonados. “El cura se hace cargo de estos animales, y ya tiene más de 20 en el lugar”, lamentó.

Operativo de tránsito por la peregrinación a Río Blanco (Archivo)
Peregrinación a Río Blanco (Archivo)

Peregrinación a Río Blanco (Archivo)

Las denuncias

“Es bastante difícil hacerlas, porque tenés que identificar quién es el tutor de este animalito. Se hace difícil”, destacó Szecsi. “Muchas veces las personas conocen quiénes son los responsables de estos animales y hacen las denuncias”.

“Siempre venimos llevando el mensaje: los animales se tienen que quedar en casa. Tomen los recaudos para que no se escapen”, y dijo que en otro tipo de movilizaciones más alejadas de las ciudades, los animales “se pierden cuando son en el norte y no saben volver. Mueren de hipotermia, por las llagas y las patitas lastimadas”, lamentó.

Andrea Szecsi – Pta. Instituto Animal

Agenda en Río Blanco

  • 2ª Peregrinación – 5 de octubre: Familias del interior de la provincia.
  • 6 de octubre: Vigilia y cambio de manto de la Virgen hasta la medianoche.
  • 7 de octubre: Festividad de la Virgen del Rosario, patrona de Jujuy, con misa en el Santuario y en la Catedral de San Salvador de Jujuy.
  • 3ª Peregrinación – 12 de octubre: Día de la familia y las misiones.
  • 18 de octubre: Vigilia de los jóvenes desde las 15:00, con misa a las 19:30.
  • 4ª Peregrinación – 19 de octubre: Día de las madres y de los jóvenes.
  • 26 de octubre: No habrá peregrinación por las elecciones legislativas.
  • 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos.
  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 7, 8:30, 10:30, 12, 18 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 6:30, 10, 16:30 y 19 horas. La salida de cada peregrinación desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy será a las 5 de la mañana, recomendando llevar silla, paraguas y agua.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Según los expertos, ¿Está bien que las mascotas duerman en la cama?

En Alto Comedero hay un promedio de 14 mascotas por familia

Las mascotas de compañía también podrán subir a ascensores urbanos: desde cuándo

La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

El Santuario de Río Blanco fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de Jujuy

Lo que se lee ahora
Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas ( imagen ilustrativa)
Accidente.

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas ( imagen ilustrativa)
Accidente.

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.  
Novedades.

Triple crimen narco: nuevos detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos
Barrio San Pedrito.

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos

Domingo con calor extremo en Jujuy
Clima.

Cómo va a estar el primer fin de semana de octubre en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel