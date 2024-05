Presentan pedido de juicio político a una jueza

Ver: Raúl Llamur: "Pido ayuda y protección para mi hijo"

“Tenemos el total apoyo de la Asociación de Lucio Dupuy por lo cual llegaron los abuelos de Lucio a Jujuy. No es sólo el caso de Llamur, un tema personal mío y tantos otros donde la Dra., que parece le tiene bronca a los hombres, no tiene ningún problema de cortar el contacto con los padres ni en no actuar en contra de la madre” detalló el abogado de Llamur.

“La Jueza falta a sus deberes, hay una gran cantidad de omisiones que comete la Dra. Cruz Martínez. En todo momento hay padres que denuncian a ese juzgado, hay varias causas. La Dra. no para de causar graves daños, a los chicos principalmente” enfatizó el abogado.

“El pedido de juicio político se basa en incumplimiento a los deberes de funcionario público, ya que como jueza tiene facultades para tomar medidas urgentes en casos de violencia contra las mujeres, pero también con los niños” resaltó Ortega.

“Llamur tiene presentaciones de organismos públicos de Tucumán, declaraciones del menor y otras pruebas donde el menor manifiesta que la madre le pega y demás y la Dra. toma la decisión de rechazar las denuncias, quedaron en la nada” agregó el abogado.

“El pedido de juicio político se presentó ante el CSJ, tienen que evaluar y remitir a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura. Vamos a estar pendientes a que siga el trámite correspondiente y no se archive esta presentación. Vamos a realizar una ampliación para las personas que quieran sumarse a esta presentación que realizamos, además de testigos y peritos técnicos quienes escucharon al menor” finalizó Ortega.

El Caso Llamur

Sobre la situación actual de su caso, Raúl Llamur explicó su situación actual: “Una jueza aplicó la perspectiva de género sin tener en cuenta el interés del niño y la confirmación de la violencia física que se ejerce contra él. Desde el 30 de enero decidió que el niño esté en Jujuy y no volví a tener contacto con él”, explicó Raúl Llamur quien actualmente reside en Tucumán.

“Todos los meses me hago informes psicológicos y los presento, pero se contradicen a lo que dice el cuerpo interdisciplinario de la causa” y agregó que “es muy raro porque me hacen muchas entrevistas direccionadas y dirigidas al interés de la otra parte, ni siquiera del niño”.

“Presentamos muchas pruebas indicando que él no fue informado sobre las citaciones, solicitamos nuevas fechas y pedimos que las audiencias sean los viernes porque él vive en Tucumán, pero la Justicia decidió fijarlas en lunes y miércoles”, explicó Daniela Ponce, abogada de Llamur.

Además, la letrada patrocinante en este caso explicó que presentaron “pruebas del niño llorando porque no se quiere separar de su papá”. “No tuvieron en cuenta nada, hay muchas cosas que generan alarmas”, indicó.

Asimismo, la abogada Ponce subrayó que están solicitando que el niño pueda tener contacto por videollamada. “Él tiene que saber que su papá no lo abandonó”, finalizó.

Antecedentes

Raúl Llamur se encuentra en un litigio judicial por la imposibilidad de poder ver a su hijo desde hace meses. El niño está radicado en nuestra provincia desde hace años y con un régimen de comunicación que, según afirmó su padre, no se respeta de manera conveniente.

"Estoy preocupado por la situación de peligro que lleva mi hijo, que pasó una etapa de violencia familiar el año pasado, me refiero a un episodio de violencia física donde nosotros denunciamos ante el Juzgado de Violencia de Género a cargo de la Dra. Mónica Cruz Martínez donde pedíamos una medida de protección para mi hijo. Ya pasó un año y no tomó ninguna media de protección. Todo esto me tiene preocupado porque ante este hecho de violencia nunca tomaron una media de protección", aseveró el padre.

Según comento Raúl Llamur, al momento de hacer pública esta situación que está atravesando, dijo que "me denunciaron por hostigamiento y pidieron otra medida de protección, es la segunda y perjudica el régimen comunicacional que tengo, lo que torna difícil el vínculo con mi hijo”.

“Yo denuncié la violencia física en dos ocasiones y no pasó nada. Sin embargo, la madre realiza una denuncia y al día siguiente sale una disposición de protección que me afecta cuando yo no hice nada, solo poner en conocimiento la violencia que sufre mi hijo” se lamentó Llamur.

“La jueza tiene conocimiento de estos temas porque en su juzgado se pidió varias medidas, y no hizo absolutamente nada. Se realizó una inspección en donde sólo se entrevistaron con la madre y armaron un relato falso en mi contra. No se atiende la violencia física hacia mi hijo, se puso énfasis en la situación extramatrimonial que no tiene nada que ver y se da importancia a un relato falaz de la madre” relató Llamur.

“Las falsas denuncias en mi contra me imposibilitan viajar a Jujuy porque estoy expuesto a una tercera denuncia. Voy a pedir que la desplacen y la aparten, que se dicte una medida de protección hacia mi hijo que fue violentado en varias ocasiones de manera física y psicológica. Las pruebas fueron presentadas en el juzgado de violencia de género y no hicieron nada”. Por ultimo, Raúl Llamur afirmó que "la madre va con un simple relato y dictan una medida en mi contra, mientras que las denuncias que presentamos ante el juzgado de la Dra. Mónica Cruz Martínez no tienen resolución”.

“Pido ayuda y protección para mi hijo y que me permitan un régimen comunicacional equitativo. Quiero tenerlo, abrazarlo, quiero ser papá, nada más”, concluyó Raúl Llamur.