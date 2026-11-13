¿Puede ChatGPT ser mi psicólogo?

Vivimos en una época en la que la tecnología atraviesa prácticamente todos los aspectos de nuestra existencia. Estamos cada vez más conectados digitalmente, pero ¿estamos también más solos?

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En un contexto marcado por la fragilidad de los vínculos, la soledad y las dificultades de acceso a la atención en salud mental, cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial para hablar de sus emociones, conflictos y preocupaciones, como si se tratara de un terapeuta.

Imaginemos una situación cotidiana: estamos angustiados, tomamos el celular, escribimos lo que nos sucede y, en segundos, obtenemos una respuesta ordenada, paciente y aparentemente empática.

Del otro lado no hay gestos de desaprobación, cansancio, dejamos de lado el temor a estar molestando. La inteligencia artificial se convierte en una especie de confidente siempre disponible. No tememos mostrarnos vulnerables frente a “la máquina”.

Sin embargo, aquí aparece uno de sus riesgos: la llamada adulación algorítmica (sycophancy), una tendencia de algunos sistemas a ofrecer respuestas excesivamente complacientes, reforzando nuestras creencias o interpretaciones, incluso cuando sería más beneficioso cuestionarlas.

Según un estudio de la revista Harvard Business Review, “la terapia” ocupa el primer lugar en el top 10 de los principales usos que se le da a los chatbots, desplazando a otras búsquedas específicas. Y esto nos invita a reflexionar sobre otro fenómeno contemporáneo: la proliferación de contenidos que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos.

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Pero la vida psíquica no puede reducirse a una pregunta y su correspondiente respuesta. No toda angustia se resuelve con una técnica, ni todo conflicto vincular puede explicarse mediante una etiqueta. A veces necesitamos exactamente lo contrario de una respuesta inmediata: una pregunta incómoda, una perspectiva diferente o la posibilidad de reconocer nuestras propias contradicciones.

La psicoterapia no consiste en conversar, recibir consejos o encontrar explicaciones.

Es un proceso que se construye sesión a sesión, entre el consultante y el terapeuta, donde el profesional intenta conocer la historia de la persona, la atesora, identifica patrones de pensamiento y comportamiento, explora sus vínculos y acompaña la construcción de nuevas herramientas.

Pero, fundamentalmente, existe algo que la inteligencia artificial no puede reproducir plenamente: el vínculo terapéutico humano. Cada sesión es única, cada consultante también.

Un encuentro donde los silencios, las emociones, las contradicciones y aquello que no logramos poner en palabras también tienen un lugar. Donde no se trata de recibir respuestas ajenas, sino de construir las propias.

Esto no significa que la inteligencia artificial carezca de utilidad. Puede ayudarnos a organizar los pensamientos, registrar emociones , acceder a información con fines educativos. Pero no reemplaza la evaluación clínica, el acompañamiento profesional ni puede convertirse en nuestra única fuente de orientación emocional, mucho menos cuando hablamos de salud mental, diagnósticos y tratamientos.

Quizás uno de los mayores desafíos de nuestra época no sea aprender a utilizar nuevas tecnologías, sino evitar que la comodidad de las respuestas inmediatas que ofrece la IA termine desplazando nuestra capacidad de encontrarnos a nosotros mismos y con otros.

En cada uno de nosotros reside un enorme potencial: nuestra capacidad de conocernos, cuestionarnos y transformarnos.

La psicoterapia nos invita a recorrer ese camino, descubriendo aspectos de nosotros mismos que desconocemos y formas de ser, sentir y vivir que alguna vez creímos imposibles. Es un proceso maravilloso, muchas veces incómodo, pero sumamente revelador.

Lic. Daniela Camino Pelagatti

Psicóloga | M.P. 986 – M.N. 88371