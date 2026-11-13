viernes 13 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2026 - 16:44
Orgullo.

Tati Domínguez, la jujeña que cantó en la vigilia del Papa: “Que mi canto sea un instrumento y que cante Jujuy”

La cantante contó cómo vivió su presentación ante miles de jóvenes en Palermo y por qué quiso llevar la música del norte a ese escenario.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: Que pueda bendecir a todo Jujuy

Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: "Que pueda bendecir a todo Jujuy"

Lee además
la cantante jujena tati dominguez cantara para el papa leon xiv en buenos aires
Jujuy.

La cantante jujeña Tati Domínguez cantará para el Papa León XIV en Buenos Aires
Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: Que pueda bendecir a todo Jujuy
País.

Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: "Que bendiga a los peregrinos de Punta Corral"

“Yo quería llevar al escenario el himno de Jujuy, quería recorrer mi provincia, quería ofrecer y servir como un instrumento”, explicó. Según relató, minutos antes de salir frente al público se dijo a sí misma: “Ya está, que mi canto sea un instrumento y que cante Jujuy”.

“No había fin con toda la gente”

La artista dijo que la cantidad de público la impactó desde antes de empezar a cantar. “Me pasó incluso desde atrás del escenario: no había fin con toda la gente, como que la gente se unía con el cielo”, describió.

Para ese momento llevó elementos de su tierra. “Me llevé mi palo santo y todo, como toda jujeña. Y también lo llevé en mi vestimenta”, contó. “Me siento orgullosa de dónde vengo, de dónde soy. Y quería dejar eso en ese escenario, que puedan escuchar también al norte a través de una copla, a través de una samba”, agregó.

Nervios y bendiciones antes de subir

Al recordar la jornada, Domínguez dijo que lo primero que le viene a la mente es lo que vivió debajo del escenario. Allí, contó, el padre Patricio y la hermana Isa se acercaron a bendecirla. “Eso me marcó mucho”, afirmó.

También compartió el camarín con el coro que participó de la vigilia. Escucharlos ensayar, dijo, la ayudó a calmarse: “Tenía nervios, obvio. Es un escenario que jamás pensé poder pisar en algún momento de mi vida. Pero esos nervios fueron bajando al escucharlos cantar”.

Contó además que, antes de su presentación, Sofi Martínez se le acercó para darle ánimo: “Tranquila, lo vas a dar todo, sos una genia”. Y recordó que, durante la prueba de sonido, un productor de la organización le dijo que la había escuchado “desde 10 cuadras” y quería saber quién estaba cantando.

La cantante agradeció el trato que recibió: “Me trataron recontra bien de la organización”.

“No puedo creer que estuve ahí”

Ya con algunos días de distancia, Domínguez dijo que todavía le cuesta dimensionar lo que vivió. “Es una locura, lo veo y no puedo creer que estuve ahí presente”, afirmó. También agradeció a la música “porque me va llevando a cada lugar que yo no lo esperaba”.

Durante la entrevista mencionó una canción que escribió a partir del mensaje que el Papa dejó a los jóvenes, y cantó un fragmento: “Levántate que te llama y ábrele tu corazón, que un mundo nuevo te espera si lo escuchas con amor”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La cantante jujeña Tati Domínguez cantará para el Papa León XIV en Buenos Aires

Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: "Que bendiga a los peregrinos de Punta Corral"

Una jujeña de 92 años viajó a Córdoba a ver al Papa León XIV: "Este encuentro es todo un sueño"

Una diseñadora textil jujeña creó el poncho que recibirá el Papa León XIV en Argentina

Una tejedora jujeña llevará las tradiciones de la Puna al encuentro con el Papa León XIV

Lo que se lee ahora
paro en aeroparque y ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de jujuy
País.

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy
País.

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua
Jujuy.

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua

Qué es un reventón descendente, el fenómeno meteorológico que habría provocado el violento temporal en Salta video
NOA.

Tras el violento temporal en Salta, un profesional explica qué es un reventón descendente y si podría ocurrir en Jujuy

Cambio en las paradas.
Capital.

Desde este viernes, cambian las paradas de colectivos en avenida Santibáñez

Tormentas en Jujuy.
Lluvias.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy por tres días: qué zonas están afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel