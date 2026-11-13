Tati Domínguez, la jujeña que cantó en la vigilia del Papa: “Que mi canto sea un instrumento y que cante Jujuy”

Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: "Que pueda bendecir a todo Jujuy"

La cantante jujeña Tati Domínguez fue una de las artistas que se presentaron en la vigilia del papa León XIV con los jóvenes , en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires. En una entrevista, contó que subió al escenario con un objetivo: representar a su provincia.

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“Yo quería llevar al escenario el himno de Jujuy, quería recorrer mi provincia, quería ofrecer y servir como un instrumento”, explicó. Según relató, minutos antes de salir frente al público se dijo a sí misma: “Ya está, que mi canto sea un instrumento y que cante Jujuy”.

La artista dijo que la cantidad de público la impactó desde antes de empezar a cantar. “Me pasó incluso desde atrás del escenario: no había fin con toda la gente, como que la gente se unía con el cielo”, describió.

Para ese momento llevó elementos de su tierra. “Me llevé mi palo santo y todo, como toda jujeña. Y también lo llevé en mi vestimenta”, contó. “Me siento orgullosa de dónde vengo, de dónde soy. Y quería dejar eso en ese escenario, que puedan escuchar también al norte a través de una copla, a través de una samba”, agregó.

Nervios y bendiciones antes de subir

Al recordar la jornada, Domínguez dijo que lo primero que le viene a la mente es lo que vivió debajo del escenario. Allí, contó, el padre Patricio y la hermana Isa se acercaron a bendecirla. “Eso me marcó mucho”, afirmó.

También compartió el camarín con el coro que participó de la vigilia. Escucharlos ensayar, dijo, la ayudó a calmarse: “Tenía nervios, obvio. Es un escenario que jamás pensé poder pisar en algún momento de mi vida. Pero esos nervios fueron bajando al escucharlos cantar”.

Contó además que, antes de su presentación, Sofi Martínez se le acercó para darle ánimo: “Tranquila, lo vas a dar todo, sos una genia”. Y recordó que, durante la prueba de sonido, un productor de la organización le dijo que la había escuchado “desde 10 cuadras” y quería saber quién estaba cantando.

La cantante agradeció el trato que recibió: “Me trataron recontra bien de la organización”.

“No puedo creer que estuve ahí”

Ya con algunos días de distancia, Domínguez dijo que todavía le cuesta dimensionar lo que vivió. “Es una locura, lo veo y no puedo creer que estuve ahí presente”, afirmó. También agradeció a la música “porque me va llevando a cada lugar que yo no lo esperaba”.

Durante la entrevista mencionó una canción que escribió a partir del mensaje que el Papa dejó a los jóvenes, y cantó un fragmento: “Levántate que te llama y ábrele tu corazón, que un mundo nuevo te espera si lo escuchas con amor”.