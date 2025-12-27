Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento
La Ruta 52 fue habilitada nuevamente tras finalizar las tareas de mantenimiento realizadas en el sector que había presentado inconvenientes. La actualización fue difundida como “Solucionado RN 52”, confirmando que la situación se encuentra resuelta y que el tránsito quedó restablecido.
La Ruta Nacional 52 es un corredor clave en Jujuy porque conecta Purmamarca con el Paso de Jama y el ingreso a Chile, atravesando sectores de altura y tramos de montaña. Por ese motivo, se solicita a quienes circulen por el lugar hacerlo con atención y respetar las indicaciones y señalizaciones viales.
Desde el área que informó la novedad señalaron que, luego de los trabajos, el paso quedó normalizado. De todos modos, recomendaron transitar con precaución y mantener una conducción responsable durante el recorrido.