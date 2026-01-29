jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 21:15
Salud.

Qué hay que hacer cuando una persona está sufriendo un infarto

La muerte de una mujer de 43 años en el balneario de El Carmen volvió a poner en agenda la importancia de saber cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Según el informe preliminar, la víctima se descompensó de manera repentina mientras estaba sentada en un sector de descanso y la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

Embed - Guillermo Cárdenas - SAME

En diálogo con Canal 4, el doctor Pablo Pieroni (MP 3742) brindó precisiones fundamentales sobre cómo actuar en estas situaciones y remarcó la importancia de la prevención y de la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Una de las principales causas de muerte en el mundo

Controles médicos anuales permiten detectar factores de riesgo y contribuyen a la prevención de infartos y enfermedades cardiovasculares.
Es necesario cuidar nuestra salud para evitar un infarto.

Es necesario cuidar nuestra salud para evitar un infarto.

El especialista comenzó aportando datos que permiten dimensionar la gravedad del problema a nivel global. “Hay que entender primero algunos números. La entidad que reúne toda la epidemiología de estos casos es la American Heart Association. Ellos informan que existen alrededor de 350.000 muertes extrahospitalarias por paro cardíaco al año, lo cual es un número enorme”, explicó.

En ese contexto, Pieroni remarcó un dato alarmante: “El 90% de esas personas fallecen, es decir que no logran sobrevivir. Esto nos muestra lo determinante que es actuar rápido y de manera correcta”.

La prevención, el eslabón más importante

El médico subrayó que, antes incluso de pensar en la reanimación, hay un paso clave. “El principal eslabón, y muchas veces el más olvidado, es la prevención. La principal causa de muerte en el mundo sigue siendo la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica. Por eso, la idea es no llegar nunca a este punto”, señaló.

Asimismo mencionó que “no conozco los detalles del caso puntual, pero siempre insistimos en controles médicos, en detectar factores de riesgo y en cuidar la salud cardiovascular para evitar desenlaces tan abruptos”.

Qué hacer ante un paro cardiorrespiratorio

Una vez que el evento ocurre, la reacción inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. “Cuando ya sucedió el paro cardiorrespiratorio, es fundamental saber RCP. Lo ideal es que en cada hogar al menos una persona sepa hacerlo. Incluso debería enseñarse en las escuelas”, afirmó Pieroni.

El profesional explicó que hoy la reanimación puede realizarse solo con compresiones torácicas: “Actualmente el RCP se puede hacer solo con las manos, sin necesidad de respiración boca a boca. Lo importante es no demorar el inicio. Cada segundo cuenta”. Pieroni también hizo hincapié en la necesidad de contar con desfibriladores externos automáticos (DEA) en espacios con gran concurrencia.

“En lugares públicos donde hay mucha gente, siempre es recomendable tener un DEA, porque además del RCP es lo que realmente puede devolverle la vida a esa persona”, sostuvo.

“El RCP es como una vela que se va apagando. Hay que continuar todo lo que se pueda, incluso durante muchos minutos. Si se suspende por más de 10 segundos, la posibilidad de sobrevida cae bruscamente. Lo que más chances da es la llegada del DEA”, afirmó.

image
La importancia de saber hacer RCP.

La importancia de saber hacer RCP.

Cómo reconocer la situación y pedir ayuda

Consultado sobre cómo identificar un cuadro grave, el médico explicó que "en muchos casos se trata de muerte súbita, que por definición es inesperada, inmediata y en una persona que se creía sana. A veces no hay síntomas previos”.

Ante una persona que se desploma, detalló los pasos iniciales: “Lo primero es asegurar la zona, verificar que no haya un peligro adicional, como electricidad. Luego, si constatás que no respira y no tiene pulso, hay que llamar de inmediato al 911 y comenzar el RCP sin demora”.

“Muchas personas temen lastimar al paciente con las compresiones, pero hay que entender algo clave: si no intervenimos, es una persona que ya está muerta. No podemos empeorar la situación, solo darle una oportunidad”.

Embed - Pablo Pieroni - qué hacer ante un infarto

