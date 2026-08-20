¿Qué otros pucarás hay en Jujuy además del de Tilcara? Un arqueólogo explicó dónde están

Cuando se habla de pucarás en Jujuy , el primero que aparece en el imaginario colectivo es el Pucará de Tilcara . Sin embargo, está lejos de ser el único. A lo largo de la provincia existen otros sitios arqueológicos vinculados con antiguos poblados, algunos mucho menos conocidos y con escaso desarrollo turístico.

En diálogo con TodoJujuy , el arqueólogo Matías Lepori fue consultado sobre cuántos pucarás existen en la provincia. Si bien aclaró que no podía precisar una cifra exacta, mencionó distintos sitios distribuidos principalmente entre la Quebrada de Humahuaca y la Puna . Entre ellos aparecen Los Amarillos y Huichaira , además de otros pucarás ubicados en territorio puneño.

“ En la Quebrada de Humahuaca tenemos, no te puedo decir el número exacto, pero tenemos en la zona de Los Amarillos un sitio muy trabajado ”, explicó Lepori.

Los Amarillos es un importante poblado prehispánico ubicado en la quebrada de Yacoraite. El sitio comenzó a ser ocupado siglos atrás y llegó a convertirse en uno de los grandes centros de la Quebrada.

Lepori también mencionó Huichaira, donde existen evidencias de otro pucará que ha sido objeto de investigaciones arqueológicas.

Sitio arqueológico “Los Amarillos”

“En la zona de la Puna tenemos otros pucarás también”, agregó. La presencia de estos sitios muestra que el Pucará de Tilcara forma parte de un escenario arqueológico mucho más amplio. De hecho, la propia información del Centro Universitario Tilcara lo describe como uno de los numerosos poblados prehispánicos distribuidos a lo largo de la Quebrada de Humahuaca.

¿Por qué el Pucará de Tilcara es el más conocido?

Durante la entrevista, Lepori explicó que los demás sitios no alcanzaron la misma impronta turística que el Pucará de Tilcara. Según señaló, parte de esa diferencia está relacionada con la historia de las investigaciones y el desarrollo que posteriormente tuvo el lugar. El sitio de Tilcara fue estudiado desde las primeras etapas de la arqueología argentina y, con el tiempo, parte de sus estructuras fueron reconstruidas para su aprovechamiento turístico.

En cambio, otros sitios permanecen más alejados de los circuitos tradicionales y, en algunos casos, están vinculados directamente con las comunidades locales. “Están un poco más alejados, muchas veces manejados por la comunidad local, entonces tenemos que acercarnos también a ellos”, explicó el arqueólogo.

El desafío de conocer y preservar los sitios de Jujuy

Para Lepori, uno de los pasos pendientes es avanzar hacia un mejor relevamiento de los sitios arqueológicos distribuidos por toda la provincia. El objetivo no sería únicamente saber dónde se encuentran, sino también preservarlos, ponerlos en valor y generar alternativas para las comunidades que los protegen.

“Hay que tener un mapeo más interesante de todos estos lugares, no solo para saber dónde están sino para poder ponerlos en valor”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el turismo puede convertirse en una herramienta, siempre que exista una planificación que contemple la conservación del patrimonio y la participación de las comunidades.