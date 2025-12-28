Recorrido de camiones cisterna para abastecer los barrios en San Salvador de Jujuy

Camiones cisternas abastecen a varios barrios de Jujuy.

El incremento de sedimentos en el Río Guerrero genera turbidez excesiva, interrumpiendo el abastecimiento normal de agua potable en varios barrios de la capital jujeña. Por tal motivo, la empresa Agua Potable despliega camiones cisterna para paliar la situación durante el turno matutino de este 28 de diciembre.

Detalle del operativo por zonas 1 camión cisterna de 30.000 litros a Zona Alto La Viña.

1 camión cisterna de 8.000 litros a Zona Mariano Moreno y Coronel Arias.

1 camión cisterna de 8.000 litros a Barrio Ingenieros.

11 camiones cisterna de 8.000 litros a Quebrada de los Pájaros Recomendaciones a vecinos Autoridades instantáneamente a los residentes a acercarse con recipientes limpios para cargar agua y racionar el consumo ante la contingencia climática. Se espera normalización una vez que decrezca la turbidez en el río, monitoreada por equipos técnicos de la empresa.

Agua turbia en varios sectores Debido al incremento de sedimentos en la toma del Río Guerrero, Agua Potable de Jujuy local puso en marcha un protocolo de emergencia que afecta el normal suministro en importantes sectores de la capital provincial. Los barrios afectados por la interrupción o baja presión del servicio son Los Perales, Chijra, Bajo La Viña y Alto La Viña.

Desde Agua Potable explicaron que la elevada presencia de sedimentos dificulta el ingreso del agua al sistema de tratamiento, por lo que equipos técnicos trabajan en la zona para remover el material acumulado y restablecer el funcionamiento normal.

