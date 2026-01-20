martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 10:13
Mascotismo.

Rescatan 13 loros habladores que eran transportados ilegalmente en Jujuy

Gendarmería Nacional decomisó 13 loros habladores durante un control sobre la Ruta 34. Los animales reciben atención veterinaria especializada.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Loros habladores rescatados.

Loros habladores rescatados.

Lee además
Paso de Jama.
Atención.

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas
Villazón: Actualizan tarifa de taxis y micros.

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

Tras la intervención, los animales fueron puestos a resguardo y derivados a un centro especializado, donde permanecen bajo cuidado veterinario y evaluaciones profesionales. El objetivo central consiste en garantizar su recuperación y avanzar, cuando las condiciones lo permitan, con el proceso de reinserción en su hábitat natural.

El operativo sobre la Ruta Nacional 34

El rescate se concretó durante un control de rutina llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional. En ese contexto, los uniformados detectaron el transporte irregular de las aves, que no contaba con la documentación ni las condiciones exigidas por la ley.

Actualmente, los loros rescatados permanecen bajo observación profesional. Veterinarios especializados evalúan su estado general de salud, alimentación y comportamiento, pasos necesarios antes de definir cualquier instancia de liberación.

El proceso de recuperación apunta a que los animales puedan regresar a su entorno natural sin riesgos. Para eso, se analiza si conservan las condiciones necesarias para sobrevivir en libertad, un aspecto clave en casos de fauna silvestre víctima del tráfico ilegal.

Loros habladores rescatados
Loros habladores rescatados.

Loros habladores rescatados.

Los peligros del mascotismo y por qué es ilegal

El mascotismo de animales silvestres representa una de las principales amenazas para especies nativas como el loro hablador. La captura y tenencia afectan su comportamiento natural, generan sufrimiento y reducen las poblaciones en estado salvaje.

Además del impacto ambiental, el mascotismo implica riesgos sanitarios, ya que estos animales pueden transmitir enfermedades y no reciben los cuidados adecuados fuera de su hábitat. Por este motivo, la legislación prohíbe la captura, el traslado y la comercialización de fauna silvestre.

El tráfico ilegal constituye un delito y puede derivar en sanciones penales y económicas. Las autoridades insisten en que los animales silvestres no son mascotas y deben vivir en libertad.

Qué hacer ante un animal silvestre en peligro

Ante la detección de un animal silvestre en situación de riesgo, se recomienda no intervenir de manera particular ni intentar trasladarlo por cuenta propia. La acción correcta consiste en dar aviso a los organismos correspondientes.

En la provincia se encuentra habilitada la línea 388 4409250 para realizar denuncias o solicitar asistencia ante casos vinculados con fauna silvestre. El aviso oportuno permite una intervención profesional y evita mayores daños al animal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

El estado de las rutas en Jujuy este martes 20 de enero: hay 9 cortes totales

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Nació entre coplas y carnaval, estudió recitado gauchesco y llegó al podio nacional en Córdoba

Lo que se lee ahora
Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Alerta por tormentas.
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así video
Música.

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel