Rescatan 13 loros habladores que eran transportados ilegalmente en Jujuy

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34 permitió rescatar a 13 loros habladores que eran trasladados de manera ilegal. El procedimiento se desarrolló en el marco de tareas preventivas y derivó en el decomiso inmediato de las aves, que se encontraban en condiciones incompatibles con la normativa vigente de protección de fauna silvestre.

Tras la intervención, los animales fueron puestos a resguardo y derivados a un centro especializado, donde permanecen bajo cuidado veterinario y evaluaciones profesionales. El objetivo central consiste en garantizar su recuperación y avanzar, cuando las condiciones lo permitan, con el proceso de reinserción en su hábitat natural.

El rescate se concretó durante un control de rutina llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional. En ese contexto, los uniformados detectaron el transporte irregular de las aves, que no contaba con la documentación ni las condiciones exigidas por la ley.

Los 13 loros habladores fueron decomisados en el lugar y trasladados para su evaluación sanitaria. Según se informó, las aves se encontraban vivas, aunque con signos de estrés producto del cautiverio y el traslado.

Actualmente, los loros rescatados permanecen bajo observación profesional. Veterinarios especializados evalúan su estado general de salud, alimentación y comportamiento, pasos necesarios antes de definir cualquier instancia de liberación.

El proceso de recuperación apunta a que los animales puedan regresar a su entorno natural sin riesgos. Para eso, se analiza si conservan las condiciones necesarias para sobrevivir en libertad, un aspecto clave en casos de fauna silvestre víctima del tráfico ilegal.

Los peligros del mascotismo y por qué es ilegal

El mascotismo de animales silvestres representa una de las principales amenazas para especies nativas como el loro hablador. La captura y tenencia afectan su comportamiento natural, generan sufrimiento y reducen las poblaciones en estado salvaje.

Además del impacto ambiental, el mascotismo implica riesgos sanitarios, ya que estos animales pueden transmitir enfermedades y no reciben los cuidados adecuados fuera de su hábitat. Por este motivo, la legislación prohíbe la captura, el traslado y la comercialización de fauna silvestre.

El tráfico ilegal constituye un delito y puede derivar en sanciones penales y económicas. Las autoridades insisten en que los animales silvestres no son mascotas y deben vivir en libertad.

Qué hacer ante un animal silvestre en peligro

Ante la detección de un animal silvestre en situación de riesgo, se recomienda no intervenir de manera particular ni intentar trasladarlo por cuenta propia. La acción correcta consiste en dar aviso a los organismos correspondientes.

En la provincia se encuentra habilitada la línea 388 4409250 para realizar denuncias o solicitar asistencia ante casos vinculados con fauna silvestre. El aviso oportuno permite una intervención profesional y evita mayores daños al animal.