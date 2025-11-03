Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Un intenso operativo de la Policía permitió rescatar sano y salvo a un niño de 2 años que se había extraviado en la zona de Paraje Dos Morros, el pasado jueves por la tarde.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un niño de 2 años fue rescatado por la Policía tras haberse perdido en la zona del paraje Dos Morros en la localidad de Cangrejillos. Está fuera de peligro.
Un intenso operativo de la Policía permitió rescatar sano y salvo a un niño de 2 años que se había extraviado en la zona de Paraje Dos Morros, el pasado jueves por la tarde.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando una familiar del menor dio aviso a las autoridades sobre su desaparición, generando una inmediata movilización de efectivos de la Unidad Regional 5 (UR.5).
Bajo la dirección de la Jefatura de la UR.5, los uniformados iniciaron un rastrillaje exhaustivo en los alrededores del domicilio. La tarea requirió coordinación y conocimiento detallado del terreno, factores claves para el resultado exitoso del operativo.
Durante más de dos horas, la fuerza policial trabajó sin descanso recorriendo caminos rurales, zonas de monte y sectores cercanos al hogar del pequeño.
Finalmente, cerca de las 21:20 horas, el personal policial localizó al niño a unos 500 metros de su vivienda. De inmediato fue puesto a resguardo y trasladado junto a sus familiares, quienes recibieron con gran alivio la noticia.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.