Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Un intenso operativo de la Policía permitió rescatar sano y salvo a un niño de 2 años que se había extraviado en la zona de Paraje Dos Morros, el pasado jueves por la tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando una familiar del menor dio aviso a las autoridades sobre su desaparición, generando una inmediata movilización de efectivos de la Unidad Regional 5 (UR.5).

Búsqueda coordinada y conocimiento del terreno Bajo la dirección de la Jefatura de la UR.5, los uniformados iniciaron un rastrillaje exhaustivo en los alrededores del domicilio. La tarea requirió coordinación y conocimiento detallado del terreno, factores claves para el resultado exitoso del operativo.

Durante más de dos horas, la fuerza policial trabajó sin descanso recorriendo caminos rurales, zonas de monte y sectores cercanos al hogar del pequeño.

El hallazgo Finalmente, cerca de las 21:20 horas, el personal policial localizó al niño a unos 500 metros de su vivienda. De inmediato fue puesto a resguardo y trasladado junto a sus familiares, quienes recibieron con gran alivio la noticia.

