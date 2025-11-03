lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 10:02
Interior.

Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Un niño de 2 años fue rescatado por la Policía tras haberse perdido en la zona del paraje Dos Morros en la localidad de Cangrejillos. Está fuera de peligro.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Un intenso operativo de la Policía permitió rescatar sano y salvo a un niño de 2 años que se había extraviado en la zona de Paraje Dos Morros, el pasado jueves por la tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando una familiar del menor dio aviso a las autoridades sobre su desaparición, generando una inmediata movilización de efectivos de la Unidad Regional 5 (UR.5).

Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos
Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Búsqueda coordinada y conocimiento del terreno

Bajo la dirección de la Jefatura de la UR.5, los uniformados iniciaron un rastrillaje exhaustivo en los alrededores del domicilio. La tarea requirió coordinación y conocimiento detallado del terreno, factores claves para el resultado exitoso del operativo.

Durante más de dos horas, la fuerza policial trabajó sin descanso recorriendo caminos rurales, zonas de monte y sectores cercanos al hogar del pequeño.

El hallazgo

Finalmente, cerca de las 21:20 horas, el personal policial localizó al niño a unos 500 metros de su vivienda. De inmediato fue puesto a resguardo y trasladado junto a sus familiares, quienes recibieron con gran alivio la noticia.

