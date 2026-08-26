Ruta 34: "el primero de septiembre se reactiva la obra", dijo el Ministro de Infraestructura

El ministro de infraestructura Carlos Stanic habló de las reuniones que mantuvo el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, con autoridades nacionales para la reactivación de la Ruta 34 en Jujuy.

“El gobernador estaba muy preocupado por la paralización de la obra de la Ruta 34”, dijo Stanic y agregó que “en un viaje a Buenos Aires pudo hablar con el Ministro del Interior y pidió que se solucione el tema porque es una obra que viene de hace mucho tiempo”.

El funcionario provincial dijo que el Ministro del Interior se comprometió en dar una solución y sostuvo que “luego de conversaciones con la empresa Chediack se acordó que una parte se la iban a pagar en bonos, en eso están, y en el día de hoy se cumplió el segundo pago”.

Stanic adelantó que “ante ese compromiso, la empresa comenzó con algunas obras menores, tareas generales y preparación del obrador”.

Reactivación de la obra El ministro confirmó que “a partir del 1 de septiembre arranca nuevamente la obra de forma paulatina”, y sostuvo que una de los planteos que había hecho el Gobernador era “dar cierta previsibilidad”. En este sentido dijo que: “si bien había una deuda de $21 mil millones, se pagó $14 mil millones con estas distintas maneras y queda una parte; cada vez que trabajas generas más deuda porque seguís avanzando y generando certificados”. Carlos Stanic “No tiene gracia que vamos y volvamos o que se paralice de acá a dos meses”, sostuvo Stanic y dijo que “el compromiso que pidió el Gobernador a Nación es que haya una continuidad para que terminemos esta obra”.

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