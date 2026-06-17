San Salvador de Jujuy es la cuarta ciudad más fría del país este miércoles

San Salvador de Jujuy registró este miércoles una de las mañanas más frías del año y se ubicó al tope del ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), convirtiéndose en la ciudad más fría de la Argentina durante las primeras horas de la jornada.

Sociedad. Se realizaron más de 10 asistencias a personas en situación de calle con la llegada de las bajas temperaturas

SMN. Se espera un invierno más seco y temperaturas por encima de lo habitual en Jujuy

Según los datos oficiales correspondientes a las 8:00, la capital jujeña marcó una temperatura de apenas 10,6°C, posicionándose por encima de otras ciudades del norte argentino y del resto del país en el listado de temperaturas descendentes elaborado por el organismo nacional.

El informe del SMN indicó además que San Salvador de Jujuy presentó una humedad relativa del 96%, una condición que contribuyó a incrementar la sensación de frío durante las primeras horas del día.

La combinación de bajas temperaturas, humedad elevada y cielo mayormente cubierto generó una mañana fresca para quienes debieron salir temprano a trabajar, estudiar o realizar actividades al aire libre.

Jujuy por encima de otras ciudades del norte

Detrás de San Salvador de Jujuy se ubicaron importantes centros urbanos del norte argentino como San Miguel de Tucumán, con 11,7°C, y Santiago del Estero, con 12,4°C.

En tanto, la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán encabezó el listado con 13,9°C, dentro de un contexto marcado por temperaturas bajas en gran parte del país.

Otro dato llamativo fue la presencia de la estación de la Universidad Nacional de Jujuy dentro de los registros destacados, con una temperatura de 7,5°C, reflejando las diferencias térmicas existentes dentro del área metropolitana.

Continúa el ingreso de aire frío

Las condiciones meteorológicas de los últimos días responden al ingreso de una masa de aire frío que afecta a gran parte del territorio nacional y que mantiene temperaturas por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Los especialistas recomiendan extremar los cuidados, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando se registran los valores térmicos más bajos.

Cómo seguirá el tiempo en la provincia

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el ambiente fresco continuará durante las próximas jornadas en la capital jujeña y gran parte de la provincia. Las mañanas seguirán siendo frías, mientras que durante la tarde se espera un leve ascenso de la temperatura.

Ante este escenario, se recomienda utilizar abrigo adecuado, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.