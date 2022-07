“Llegamos y no respondía. Llamamos al 911 y al SAME. Ellos verificaron que ya no estaba con vida”, explicó Cruz, pero aseguró que por ahora no se saben las causas de la muerte, aunque descartan que sea por las bajas temperaturas que en esta semana no se registraron.

“Había otras dos personas con él y su perro. Nos dijeron que a la noche estaba vivo y después se durmieron”, subrayó el integrante de Emergencias, que confirmó que es el primer caso registrado en la capital, pero hubo otros similares en el ramal y en el norte, con dos muertes por broncoaspiración.

JORGE CRUZ - COORD EMERGENCIAS

Trabajo solidario

El Proyecto Puente asiste a quienes se encuentran en situación de calle. En el refugio, albergan entre 20 a 25 personas que van a pasar la noche, mientras que unas 70 duermen en las calles pese al intenso frío que se vivió de este invierno.

"La gran mayoría de las personas en situación de calle se acercan a nuestro refugio. Los que no vienen lo hacen por su problema de adicción y se alcoholizan en la vía pública. Tienen muchos problemas familiares, se sienten solos y se juntan entre ellos a alcoholizarse", comentó Marina Ibáñez, una de las referentes del proyecto.

comedor proyecto puente 21 El comedor del refugio del Proyecto Puente. /Foto: Facebook

Los interesados en ayudar, pueden llevar donaciones a la sede de Proyecto Puente situado en avenida Urquiza esquina Puente San Martín, detrás del Paseo de los Artesanos. También trabajan con Centros de Atención Primarias de la Salud para obtener apoyo con profesionales médicos.

Relevamiento en Jujuy

En el último Censo Nacional de mayo pasado, el relevamiento arrojo que 80 personas están en situación de calle en San Salvador de Jujuy. El trabajo se hizo en calles, plazas, hospitales y otros lugares del espacio público, además de refugios.