Santa Clara: apuñalaron a un joven por la espalda para robarle el celular

Santa Clara: La víctima salía de un local bailable cuando fue interceptada por tres sujetos. Tras resistirse al robo, recibió una puñalada por la espalda.

Un joven de 29 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del domingo en la localidad de Santa Clara, departamento Santa Bárbara, cuando tres sujetos lo interceptaron para robarle el teléfono celular. En medio del enfrentamiento, uno de los agresores lo apuñaló por la espalda y escapó junto a sus cómplices, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, sobre un tramo de la avenida principal de la localidad. Afortunadamente, la herida no comprometió órganos vitales y, después de recibir atención médica, el joven pudo regresar a su casa.

Lo asaltaron cuando salía de un boliche De acuerdo con la información conocida, el joven caminaba por la zona después de salir de un local bailable cuando fue sorprendido por tres hombres que lo amenazaron y le quitaron su teléfono celular.

Lejos de terminar allí, la situación derivó en un enfrentamiento físico. La víctima intentó defenderse y comenzó a intercambiar golpes de puño con los asaltantes, hasta que uno de ellos sacó un arma blanca y lo atacó por la espalda. Tras la agresión, los tres sujetos escaparon del lugar, mientras el joven permanecía herido.

Recibió una puñalada en el tórax y fue asistido por un amigo Un amigo que se encontraba cerca acudió rápidamente para ayudarlo y lo trasladó al puesto de salud de Santa Clara, donde recibió las primeras atenciones médicas. Los profesionales constataron que presentaba una herida de arma blanca en el lado derecho del tórax. Pese a la zona del cuerpo afectada, la lesión no revistió gravedad y, luego de permanecer bajo observación, recibió el alta médica horas más tarde. Un efectivo policial que recorría el sector tomó conocimiento de lo ocurrido tras entrevistarse con el amigo de la víctima. La denuncia fue radicada en la Seccional 28° de Santa Clara, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación. Las actuaciones buscan esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los tres sujetos señalados como responsables del robo y la agresión. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el hecho.

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